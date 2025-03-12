Детские SIM-карты с ограниченным доступом в интернет появятся в Казахстане

Цифровизация,Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Они имеют ряд преимуществ, такие как родительский контроль, безопасность и защиту от нежелательного контента и отслеживание местоположения ребенка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минпросвещения инициировало внедрение детской SIM-карты для повышения цифровой безопасности детей, сообщает Kazpravda.kz

На площадке СЦК вице-министр просвещения Едил Оспан остановился на вопросах цифровой безопасности детей. В рамках реализации принятого в 2023 году Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы Минпросвещения инициировало внедрение детской SIM-карты для повышения цифровой безопасности детей. Это специальный тарифный план мобильной связи, который призван улучшить безопасность и контроль за использованием мобильных устройств детьми.

Детские SIM-карты имеют ряд преимуществ, такие как родительский контроль, безопасность и защиту от нежелательного контента и отслеживание местоположения ребенка.

«Международный опыт показывает, что детские SIM-карты активно поддерживаются операторами связи и сопровождаются государственными инициативами в области цифровой безопасности, что позволяет родителям эффективно контролировать использование телефонов детьми. В Казахстане операторы предлагают тарифы, ограниченные доступом к образовательным ресурсам, но не обеспечивают полноценный контроль за безопасным поведением детей в интернете. Предлагаемая министерством инициатива позволит расширить возможности контроля за безопасностью детей в сети и обеспечит родителям более высокий уровень защиты своих детей в цифровом пространстве», – заявил Едил Оспан.

В ведомстве отметили, что в Казахстане уже начата работа по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для усиления мер безопасности детей в Интернете.

Подробнее о том, что авторам и иным правообладателям планируется дать возможность в онлайн-формате прослеживать все этапы использования произведения, можно прочитать здесь.  

#дети #интернет #защита #доступ #SIM-карты

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