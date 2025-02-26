Цифровую систему для отслеживания авторских вознаграждений внедрят в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам министра юстиции Ерлана Сарсембаева, события осени прошлого года, когда казахстанская музыка исчезла с платформ Meta, показали недостатки сферы коллективного управления.

«Многие известные авторы и исполнители заявили о недополучении вознаграждений за использование их произведение на этой платформе. В связи с чем, требуется цифровизация этого направления. Авторам и иным правообладателям планируется дать возможность в онлайн-формате прослеживать все этапы использования произведения: от заключения договоров, сбора, распределения и до выплат вознаграждений», – констатировал глава ведомства.

Кроме того, в целом прорабатывается вопрос внедрения цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта, в части, аналитики и отчетности (по объектам, внесенным в госреестры), совершенствования поисковых систем по зарегистрированным объектам интеллектуальной собственности, разработки мобильного приложения для авторов и правообладателей, расширения интеграции с информационными системами госорганов и международных организаций.