Девочка попала под колеса грузовика в Алматы

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В Алматы семья с детьми переходила дорогу в неположенном месте, одного ребенка сбил грузовик, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Дорожно-транспортное происшествие имело место 25 июля в 15:00 в Жетысуском районе Алматы. Водитель автомашины Mercedes ехал по улице Северное кольцо в северном направлении и наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в восточном направлении. В результате ДТП пешеход госпитализирован бригадой скорой помощи", – сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники управления полиции Жетысуского района, назначены экспертизы.