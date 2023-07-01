Девушку убили на съемной квартире в Шымкенте

В Шымкенте полицейские взяли под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

Труп молодой женщины с признаками насильственной смерти обнаружили на одной из съемных квартир.

На место выехали следственно-оперативная группа из сотрудников Аль-Фарабийского районного отдела полиции, криминалистов, следователей и оперативников ДП Шымкента, прокуроры.

«Дежурный эксперт установил, что потерпевшая, возможно, погибла в результате механической асфиксии. Факт зарегистрировали по уголовной статье «Убийство».

Со слов знакомой хозяйки квартиры полицейские установили личность убитой. Ею оказалась 28-летняя женщина, приехавшая в мегаполис в поисках работы», – рассказали в ДП.

Учитывая тяжесть преступления, следователи и оперативники незамедлительно начали розыск подозреваемого.

При изучении записей камер видеонаблюдения в поле их зрения попал молодой человек, вероятно причастный к убийству – житель Туркестанской области 1994 года рождения.

Ориентировки с данными мужчины разослали во все подразделения. В результате сотрудники криминальной полиции Шымкента задержали подозреваемого в Жетысайском районе по месту жительства. Он взят под стражу.

В отношении туркестанца проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Следователям предстоит установить мотив преступления.