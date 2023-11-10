Диалог молодых Свежий выпуск 10 ноября 2023 г. 4:50 358 Любовь Доброта Курс на укрепление отношений между молодежными организациями Казахстана и Турции объявлен в Туркестане. фото пресс-службы облакимата Здесь прошел казахстанско-турецкий молодежный форум, собравший активистов обеих стран. В его основе лежит объединение молодежи посредством диалога и обмена мнениями, выработки предложений по совершенствованию молодежной политики в сферах культурного развития, а также укрепления отношений между молодежными организациями Казахстана и Турции. В рамках проекта активисты молодежных движений Казахстана, руководители молодежных ресурсных центров и волонтеры поделились с турецкими сверстниками своими предложениями и обменялись мнениями по определенным направлениям сотрудничества. В повестку дня включили обсуждение вопросов налаживания контактов в области науки, культуры, образования, а также креативной индустрии, новых технологий и национальной айдентики. Разделившись на секции, молодые люди предлагали свои идеи, позволяющие ускорить процесс культурно-образовательной интеграции молодого поколения. Успешным примером межгосударственного сотрудничества может служить обмен студентами, позволяющий не просто получить знания, но и проникнуться культурой страны обучения. Для расширения таких контактов выделено 35 грантов для обучения студентов из Туркестанской области в Мармарисском университете Турции. Казахстанские студенты будут изучать IT-технологии и медицину. Руководитель департамента Министерства молодежи и спорта Турции Абдуллах Сайд Аккуш считает, что такие форумы необходимо проводить чаще, что позволит развивать взаимодействие между молодежью двух стран, будет способствовать возрождению исторической памяти, укреплению дружбы между народами. А это, по его мнению, очень важно, учитывая, что Казахстан и Турция имеют общие корни. – На недавнем саммите ОТГ Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил важность укрепления сотрудничества в области образования и науки, спорта и искусства, – подчеркнул заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев. – Мы уже сегодня должны заложить основу для взаимодействия и партнерства будущих поколений. Как видите, уже работаем в этом направлении. Для участников форума организовали экскурсионную программу, включающую посещение исторических мест Туркестана – мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи, музея «Ұлы дала елі», мавзолея Рабиги Бегим, подземной мечети «Кылует», музея «Жұмыс Масджид» и других. #Турция #Туркестан #молодежь #форум #РК