Диалог молодых

Здесь прошел казахстанско-турецкий молодежный форум, собравший активис­тов обеих стран. В его основе лежит объединение молодежи посредством диалога и обмена мнениями, выработки предложений по совершенствованию молодежной политики в сферах культурного развития, а также укрепления отношений между молодежными организациями Казахстана и Турции.

В рамках проекта активис­ты молодежных движений Казахстана, руководители молодежных ресурсных центров и волонтеры поделились с турецкими сверстниками своими предложениями и обменялись мнениями по определенным направлениям сотрудничества. В повестку дня включили обсуждение вопросов налаживания контактов в области нау­ки, культуры, образования, а также креативной индустрии, новых технологий и национальной айдентики.

Разделившись на секции, молодые люди предлагали свои идеи, позволяющие ускорить процесс культурно-образовательной интеграции молодого поколения.

Успешным примером межгосударственного сотрудничества может служить обмен студентами, позволяющий не просто получить знания, но и проникнуться культурой страны обучения. Для расширения таких контактов выделено 35 грантов для обучения студентов из Туркестанской области в Мармарисском университете Турции. Казахстанские студенты будут изучать IT-технологии и медицину.

Руководитель департамента Министерства молодежи и спорта Турции Абдуллах Сайд Аккуш считает, что такие форумы необходимо проводить чаще, что позволит развивать взаимодействие между молодежью двух стран, будет способствовать возрождению исторической памяти, укреплению дружбы между народами. А это, по его мнению, очень важно, учитывая, что Казахстан и Турция имеют общие корни.

– На недавнем саммите ОТГ Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил важность укрепления сотрудничества в области образования и науки, спорта и искусства, – подчерк­нул заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев. – Мы уже сегодня должны заложить основу для взаимодействия и партнерства будущих поколений. Как видите, уже работаем в этом направлении.

Для участников форума организовали экскурсионную программу, включающую посещение исторических мест Туркестана – мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи, музея «Ұлы дала елі», мавзолея Рабиги Бегим, подземной мечети «Кылует», музея «Жұмыс Масджид» и других.