Для самокатчиков появится отдельный дорожный знак в Казахстане
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Отдельный дорожный знак для регулирования движения электросамокатов появится в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«Появится новый знак дорожного движения, который будет использоваться, для того чтобы регулировать движение электросамокатов в тех или иных пространствах. Он будет общим как все правила дорожного движения и обязательным для всех», – пояснил в интервью журналистам в кулуарах Сената Парламента РК депутат Евгений Больгерт.
Отметим, ранее Сенат одобрил поправки, согласно которым самокаты признаются в Казахстане транспортным средством.