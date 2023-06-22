Для самокатчиков появится отдельный дорожный знак в Казахстане

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«Появится новый знак дорожного движения, который будет использоваться, для того чтобы регулировать движение электросамокатов в тех или иных пространствах. Он будет общим как все правила дорожного движения и обязательным для всех», – пояснил в интервью журналистам в кулуарах Сената Парламента РК депутат Евгений Больгерт.

Отметим, ранее Сенат одобрил поправки, согласно которым самокаты признаются в Казахстане транспортным средством.