Дни открытых дверей проводят в медучреждениях Астаны

С 1 по 7 августа отмечается Всемирная неделя грудного вскармливания. В связи с этим во всех медицинских учреждениях Астаны проводятся Дни открытых дверей. Цель этой недели - просветить общественность о пользе грудного молока для здоровья детей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Фото с сайта акимата Астаны

Грудное вскармливание естественным путем укрепляет связь между матерью и ребенком, напоминают специалисты.

Во время кормления грудью мама и малыш находятся в тесном физическом контакте, что способствует выработке гормона окситоцина – так называемого «гормона любви». Он повышает чувство доверия, любви и привязанности между матерью и ребенком.

Медики призывают поддержать это важное дело и продлить период грудного вскармливания.