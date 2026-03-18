На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ответственным госорганам провести работу по изданию новой Конституции массовым тиражом и ее размещению на цифровых платформах, сообщает Kazpravda.kz
«В новой Конституции предусмотрены и закреплены все основные нормы и правила, создающие прочную базу для поступательного развития государства и общества. Прежде всего, необходимо продолжить информационно-разъяснительную работу по нормам новой Конституции. В этой связи Министерству культуры и информации в недельный срок поручаю разработать соответствующий План информационной работы. До 10 апреля 2026 года обеспечить издание Конституции массовым тиражом и распространение в государственных органах, организациях образования, культуры, библиотечной сети, торговых точках», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития поручено обеспечить размещение текста Конституции на общедоступных электронных платформах.
Также в сфере образования дано поручение провести учебные занятия по положениям Конституции в школах, колледжах и университетах.
«Поручаю министерствам просвещения, науки и высшего образования до 20 апреля разработать соответствующие методические рекомендации и учебно-методические пособия», — отметил Олжас Бектенов.