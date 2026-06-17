До 6 лет тюрьмы получили молодые люди, помогавшие мошенникам

Закон и Порядок

Также суд удовлетворил часть исков потерпевших. Осужденные обязаны возместить ущерб. В одном из случаев сумма составила 22 млн 800 тысяч тенге

Фото: МВД

В Северо-Казахстанской области осуждены пятеро "дроповодов" в возрасте от 20 до 25 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Полицейские задержали их в июле 2025 года. Материалы следствия позволили установить их причастность к 31 эпизоду интернет-мошенничества. Мошенники, находившиеся за рубежом, звонили казахстанцам под видом сотрудников операторов сотовой связи, банков и других организаций. Под различными предлогами они убеждали граждан сообщать коды из SMS-сообщений.

Далее другие участники схемы вводили потерпевших в заблуждение, утверждая, что их деньги якобы находятся под угрозой. Пользуясь доверием, злоумышленники заставляли граждан оформлять кредиты и переводить средства на "безопасные" счета.

Фактически эти счета принадлежали так называемым "дропам". По цепочке деньги выводились за пределы Казахстана. Организовывали и координировали схему пятеро жителей СКО, получавшие процент от каждой транзакции.

Суд признал их виновными. В мае они были приговорены к лишению свободы сроком от 2 лет до 6 лет и 8 месяцев.

Также суд удовлетворил часть исков потерпевших. Осужденные обязаны возместить ущерб. В одном из случаев сумма составила 22 млн 800 тысяч тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

#суд #банковские карты #дропы

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