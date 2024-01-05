До 74 тысяч тенге: новую соцпомощь ввели в Астане

Общество
48
Аменова Дана
Корреспондент

С начала 2024 года в Астане ввели новую соцпомощь для отдельных горожан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

"В 2024 году введена в действие социальная помощь ко Дню лиц с инвалидностью, который отмечают во второе воскресенье октября. Так, людям с инвалидностью 1 группы выплатят 20 МРП или 73 840 тенге, лицам с инвалидностью 2 группы и детям с инвалидностью до 18 лет всех групп – 10 МРП или 36 920 тенге, 3 группы – 5 МРП или 18 640 тенге", - сообщили в столичном акимате.

Соцпомощь к памятным датам и праздничным дням оказывается единовременно в виде денежных выплат в размере 2,5 МРП следующим категориям граждан:

- 4 февраля (Всемирный день борьбы против рака) – гражданам, имеющим социально значимые заболевания, и детей, имеющих злокачественные образования;

- 8 марта (Международный женский день) – многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе являющимся малообеспеченными;

- 21–23 марта (Наурыз мейрамы) – детям, оставшимся без попечения родителей;

- 7 мая (День защитника Отечества) – лицам пенсионного возраста из числа получателей пенсий за особые заслуги перед РК;

- 31 мая (День памяти жертв политических репрессий) – жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

- 1 июня (День защиты детей) – детям-сиротам;

- 29 августа (День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона) – гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, из числа пенсионеров и получателей единовременной компенсации за ущерб, причиненный ядерными испытаниями, по зонам;

- 1 октября (День пожилых людей) – пенсионерам по возрасту и лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии;

- 1 декабря (Всемирный день борьбы со СПИДом) – гражданам, имеющим социально значимые заболевания, из числа лиц, страдающих болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, в том числе носителями вируса иммунодефицита человека.

Соцпомощь в размере 60 МРП предоставляется 16 декабря (День Независимости РК) жертвам политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном Законом РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».

Соцпомощь в размере 45 МРП предоставляется: 

- 15 февраля (День вывода ограниченного контингента войск из Афганистана) – ветеранам боевых действий на территории других государств, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5, статьи 5 Закона РК «О ветеранах» и военнослужащим, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период при прохождении воинской службы в Афганистане;

- 26 апреля (День памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции) – ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ, а также другим лицам из числа лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Ко Дню победы 9 мая соцпомощь предоставляется следующим категориям граждан:

- ветеранам Великой Отечественной войны – не менее 1 (одного) миллиона тенге;

- ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ (кроме лиц, указанных в пункте 16 настоящих правил) – 45 МРП;

- ветеранам боевых действий на территории других государств (кроме лиц, указанных в пункте 16 настоящих Правил) – 45 МРП;

- другим лицам, ветеранам труда – 15 МРП.

В городской администрации также добавили, что соцпомощь к 25 октября (День Республики) предоставляется малообеспеченным гражданам в размере 4,5 МРП (из числа получателей АСП).

#Астана #акимат #инвалидность #соцпомощь

Популярное

Все
Не рукоделие, а сustom art
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Объединиться в молитвах за мир
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Развивается и движется вперед
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Песня жить помогает
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
Лайфхаки от Анны
Под лаской вкрадчивой резца
Гололед и ветер прогнозируют в Казахстане
Гримасы тендера
Льется музыка
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
Премьеры, гастроли, победы...
Перепелки из инкубатора
Обманчивая тишина степи
ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Твори добро на всей Земле
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Дед Мороз – не роль, а миссия
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Шынгыз-хан и генеалогия
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Резкое похолодание до минус 30 градусов ожидается в Казахст…
Автомобили госпредприятия незаконно списывали в Жамбылской …
100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]