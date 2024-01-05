До 74 тысяч тенге: новую соцпомощь ввели в Астане

С начала 2024 года в Астане ввели новую соцпомощь для отдельных горожан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

"В 2024 году введена в действие социальная помощь ко Дню лиц с инвалидностью, который отмечают во второе воскресенье октября. Так, людям с инвалидностью 1 группы выплатят 20 МРП или 73 840 тенге, лицам с инвалидностью 2 группы и детям с инвалидностью до 18 лет всех групп – 10 МРП или 36 920 тенге, 3 группы – 5 МРП или 18 640 тенге", - сообщили в столичном акимате.

Соцпомощь к памятным датам и праздничным дням оказывается единовременно в виде денежных выплат в размере 2,5 МРП следующим категориям граждан:

- 4 февраля (Всемирный день борьбы против рака) – гражданам, имеющим социально значимые заболевания, и детей, имеющих злокачественные образования;

- 8 марта (Международный женский день) – многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе являющимся малообеспеченными;

- 21–23 марта (Наурыз мейрамы) – детям, оставшимся без попечения родителей;

- 7 мая (День защитника Отечества) – лицам пенсионного возраста из числа получателей пенсий за особые заслуги перед РК;

- 31 мая (День памяти жертв политических репрессий) – жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

- 1 июня (День защиты детей) – детям-сиротам;

- 29 августа (День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона) – гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, из числа пенсионеров и получателей единовременной компенсации за ущерб, причиненный ядерными испытаниями, по зонам;

- 1 октября (День пожилых людей) – пенсионерам по возрасту и лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии;

- 1 декабря (Всемирный день борьбы со СПИДом) – гражданам, имеющим социально значимые заболевания, из числа лиц, страдающих болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, в том числе носителями вируса иммунодефицита человека.

Соцпомощь в размере 60 МРП предоставляется 16 декабря (День Независимости РК) жертвам политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном Законом РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».

Соцпомощь в размере 45 МРП предоставляется:

- 15 февраля (День вывода ограниченного контингента войск из Афганистана) – ветеранам боевых действий на территории других государств, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5, статьи 5 Закона РК «О ветеранах» и военнослужащим, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период при прохождении воинской службы в Афганистане;

- 26 апреля (День памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции) – ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ, а также другим лицам из числа лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Ко Дню победы 9 мая соцпомощь предоставляется следующим категориям граждан:

- ветеранам Великой Отечественной войны – не менее 1 (одного) миллиона тенге;

- ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ (кроме лиц, указанных в пункте 16 настоящих правил) – 45 МРП;

- ветеранам боевых действий на территории других государств (кроме лиц, указанных в пункте 16 настоящих Правил) – 45 МРП;

- другим лицам, ветеранам труда – 15 МРП.

В городской администрации также добавили, что соцпомощь к 25 октября (День Республики) предоставляется малообеспеченным гражданам в размере 4,5 МРП (из числа получателей АСП).