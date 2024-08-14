Добрались до поселков

До Рудничного добраться от областного центра, Талдыкоргана, не так-то просто, нужно для начала подняться в горную местность –в город Текели, а от него уже по прямой до поселка примерно 50 км.

Других населенных пунк­тов рядом нет, Рудничный административно подчиняется текелинскому акимату. Школа здесь есть, 1970 года постройки, рассчитанная на 150 учеников, и при школе даже открыт центр для дошкольников. Старое здание давно пора заменить на новое, и, наконец, это произойдет.

– Разработана проектно-сметная документация и получено экспертное заключение на строительство новой школы в поселке Рудничном с проект­ной мощностью в 200 мест и дошкольным мини-центром на 30 детей, – сообщили в областном акимате. – Общая стоимость проекта – 2,6 миллиарда тенге.

На строительные работы предложено выделить в 2025 году средства из Фонда поддержки инфраструктуры образования.

В самом же городе Текели требуется ремонт средней школе № 3, она 1956 года постройки, большая, вмещает 470 учащихся, примерно столько детишек в ней и обучаются. По заверениям акимата области, реконструкция школы намечена на 2025 год, кроме того, к школе будут пристрое­ны спортзал и столовая.