Дочь маньяка Доминика Пелико: «Мой отец должен умереть в тюрьме»

Скандалы
13

Вместе с Домиником Пелико судили еще 50 мужчин, которых он находил в интернете и приглашал домой для сексуального насилия над его женой, передает Kazpravda.kz

Фото: Jeff Overs/BBC

Дочь Жизель и Доминика Пелико, ставших главными действующими лицами крупнейшего в истории Франции судебного процесса о сексуальном насилии, Каролин Дариан дала интервью Би-би-си и заявила, что хочет, чтобы ее отец умер в тюрьме.

В декабре 2024 года Доминик Пелико был приговорен к 20 годам тюрьмы за систематическое насилие над своей женой Жизель, которую он предварительно накачивал транквилизаторами. Он приглашал десятки посторонних мужчин для сексуальных надругательств над ней.

Судебный процесс над ним длился несколько месяцев и привлек внимание не только во Франции, но и во всем мире.

В эфире программы Today на BBC Radio 4 Каролин Дариан рассказала, как однажды вечером ей позвонила мать, и этот звонок изменил всю ее жизнь.

«Она объявила мне, что тем утром узнала, что [мой отец] Доминик накачивал ее наркотиками в течение 10 лет, чтобы разные мужчины могли ее насиловать», — вспоминает 46-летняя Дариан.

«В тот момент моя обычная жизнь закончилась. Помню, я кричала, плакала и даже оскорбляла его, — вспоминает она. — Это было похоже на землетрясение, на цунами».

В интервью Би-би-си Дариан сказала, что ее отец «должен умереть в тюрьме» за содеянное.

«Он опасный человек и не должен выйти оттуда никогда и ни за что», — считает Каролин.

Она подчеркивает, что он прекрасно понимал, что творит, и его нельзя считать психически больным.

После того как Жизель позвонила дочери с новостями, изменившими жизнь всей семьи, Каролин вместе с братьями Флорианом и Давидом отправилась на юг Франции, где жили их родители, чтобы поддержать мать.

Им всем предстояло осознать, что их муж и отец оказался «одним из худших сексуальных хищников за последние 20 или 30 лет», сказала Дариан в интервью Би-би-си.

Но это, как оказалось, было еще не самым страшным, вспоминает она. Ее мир снова рухнул, когда ее вызвали в полицию и показали две фотографии, на которых была изображена женщина, лежащая на кровати и одетая только в футболку и нижнее белье.

Каролин не сразу узнала себя на фото. По ее словам, с ней произошел эффект диссоциации, когда защитный механизм заставляет человека воспринимать происходящее с ним отстраненно, как будто это происходит с кем-то другим.

Каролин вспоминает, что на фотографии она лежала на левом боку, так же, как лежала ее мать на всех снимках с насилием. Это сбило ее с толку, но офицер полиции указал, что у женщины на фото такая же родинка на щеке, как у нее.

По словам Дариан, она убеждена, что отец накачал ее наркотиками и тоже подверг насилию, но у нее нет доказательств.

В ходе расследования Доминик Пелико категорически отрицал это, хотя путался в показаниях, давая объяснение происхождению фотографий дочери.

«Я знаю, что он накачал меня наркотиками, вероятно, чтобы изнасиловать, но у меня нет никаких доказательств, — говорит Каролин Дариан. — И это касается стольких жертв. Им не верят, потому что нет доказательств. Их не слушают, не поддерживают», — говорит она.

После жуткой истории родителей Каролин Дариан решила посвятить свою жизнь борьбе с «химическим подчинением».

Она написала книгу под названием «Я никогда больше не буду называть его папой».

Вместе с Домиником Пелико судили еще 50 мужчин, которых он находил в интернете и приглашал домой для сексуального насилия над его женой, которая почти все время находилась под действием седативных средств и не понимала, что с ней происходит.

Схема Доминика Пелико работала более 10 лет, пока в 2020 году он не попался за съемкой видео под юбками женщин в торговом центре.

Охранник передал его полиции, которая в ходе разбирательств по этому эпизоду обнаружила в компьютере и в телефоне Пелико сотни фотографий и видео, на которых его жена в почти безсознательном состоянии подвергалась насилию со стороны незнакомцев.

О насилии над собой Жизель Пелико узнала только в 2020 году. Сейчас ей 72 года.

#сексуальное насилие #Доминик Пелико #маньяк

Популярное

Все
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
Казахстан достиг исторического успеха на юниорском ЧМ по фристайлу
Пожар в здании КБТУ в Алматы потушен
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Обозначена официальная политическая повестка
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Сигареты подорожают в РК
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Озвучены ставки на госпошлины в суде на 2025 год
Вспышка метапневмовируса человека зарегистрирована в Китае
Президент ознакомился с работой завода по производству электровозов
Большие результаты без громких отчетов
Читающий человеческие мысли чип создали китайские ученые
Четкий вектор развития страны
ОАЭ, Южная Корея, Доминикана: в каких странах скрывались казахстанские преступники
Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями
МВД обратилось к казахстанским водителям

Читайте также

Информацию о гендиректоре Жусанбаеве прокомментировал АНПЗ
Объявленный в Казахстане персоной нон грата Тигран Кеосаян …
Приговор Трампу вынесут за 10 дней до инаугурации
Магнус Карлсен: «Я невероятно устал от ФИДЕ. Хватит!»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]