Документ техосмотра оцифруют в Казахстане

Водителей освободят от необходимости иметь при себе документ техосмотра.

Фото: Kazpravda.kz

Диагностическую карту технического осмотра переводят в цифровой формат. Документ будет храниться в личном кабинете приложения eGov mobile, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сейчас МИИР совместно с АО «Национальные информационные технологии» активно работает над переводом документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат. Уже разработан сервис и идут технические работы.

После интеграции пилотную версию сервиса опубликуют 1 сентября текущего года в eGov mobile.

По плану проекта, цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов, и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени.

В ведомстве подчеркивают, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам.

Ранее сообщалось, что отныне через портал «Электронного правительства» можно подать заявки на услуги «Возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений» и «Возврат ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов и пени».