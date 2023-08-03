Онлайн теперь могут возвращать ошибочно уплаченные соцотчисления казахстанцы

В Казахстане упростили возврат ошибочно уплаченных социальных отчислений и зачисленных пенсионных взносов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: gov.kz

Заявки на услуги «Возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений» и «Возврат ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов и пени» можно подать через портал «Электронного правительства» eGov.

Ранее, чтобы исправить ошибки, допущенные при уплате соцотчислений или пенсионных взносов, нужно было обращаться в канцелярию центрального филиала Государственной корпорации по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения или в бэк-офисы ее региональных филиалов.

При этом заявления на возврат ошибочно перечисленных сумм принимались только на бумажном носителе, а рассматривал их центральный филиал по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения. Заявления из других регионов доставлялись через Казпочту или курьерские службы.