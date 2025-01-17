Долг у госпредприятия по обязательным пенсионным взносам выявлен в ЗКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Жангалинского района Западно-Казахстанской области выявлен факт задолженности обязательных пенсионных взносов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Установлено, что у ГКП «Коммунал» за период с января по июль 2024 года перед 28 работниками образовалась задолженность по обязательным пенсионным взносам в сумме свыше 3 млн тенге.

«По данному факту внесен акт прокурорского надзора с постановкой вопроса о принятии мер по погашению задолженности с привлечением ответственных лиц к предусмотренной законом ответственности. По результатам рассмотрения акта надзора ГКП «Коммунал» привлечен к адмответственности по пункту 5 части 6 статьи 91 КоАП «Неперечисление, несвоевременное и (или) неполное исчисление, удержание (начисление) и (или) уплата (перечисление) обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд», - сообщили в прокуратуре.

Задолженность полностью погашена, добавили в ведомстве.