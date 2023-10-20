Обновленную статистику по курильщикам представили в Казахстане

Бюро национальной статистики опубликовало итоги ежегодного обследования взрослого населения о потреблении табака, проведенного в июле 2023 года

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19,4% опрошенного населения Казахстана употребляют табачные изделия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на бюро нацстатистики.

Обследование проводилось во всех областях республики, городах Астане, Алматы и Шымкенте. Респондентами выступили по одному члену 11 829 домашних хозяйств от 15 лет и старше.

Результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств курят табак 19,4% населения (в 2022 году – 20,4%) или 36% мужчин, 8,5% женщин. Доля курящих табак в сельской местности составила 19,6%, в городской местности – 19,3%. Из общего числа курящего населения 92,3% употребляют промышленно произведенные сигареты.

Воздействию табачного дыма дома подвергаются в целом 12,4% населения (из них 11,8% некурящие), на работе – 7,6% (7,1% – некурящие), в местах общественного питания – 12,3% опрошенных респондентов (11,6% – некурящие).

Доля респондентов, считающих, что курение табачных изделий вызывает серьезные заболевания, составляет 86,7%. Доля респондентов, которые выступают против употребления табачных изделий членами семьи, составила всего 6,8%. Введение законодательных инициатив, полностью запрещающих курение во всех местах, поддерживают 71,8% опрошенных.

В 2023 году по сравнению с 2022-м доля курящих респондентов увеличилась в возрастных группах 29-38 лет, в остальных снизилась.