Обновленную статистику по курильщикам представили в Казахстане

Культура и общество
93
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Бюро национальной статистики опубликовало итоги ежегодного обследования взрослого населения о потреблении табака, проведенного в июле 2023 года

Фото: Kazpravda.kz

19,4% опрошенного населения Казахстана употребляют табачные изделия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на бюро нацстатистики.

Обследование проводилось во всех областях республики, городах Астане, Алматы и Шымкенте. Респондентами выступили по одному члену 11 829 домашних хозяйств от 15 лет и старше.      

Результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств курят табак 19,4% населения (в 2022 году – 20,4%) или 36% мужчин, 8,5% женщин. Доля курящих табак в сельской местности составила 19,6%, в городской местности – 19,3%. Из общего числа курящего населения 92,3% употребляют промышленно произведенные сигареты.

Воздействию табачного дыма дома подвергаются в целом 12,4% населения (из них 11,8% некурящие), на работе – 7,6% (7,1% – некурящие), в местах общественного питания – 12,3% опрошенных респондентов (11,6% – некурящие).

Доля респондентов, считающих, что курение табачных изделий вызывает серьезные заболевания, составляет 86,7%. Доля респондентов, которые выступают против употребления табачных изделий членами семьи, составила всего 6,8%. Введение законодательных инициатив, полностью запрещающих курение во всех местах, поддерживают 71,8% опрошенных.

В 2023 году по сравнению с 2022-м доля курящих респондентов увеличилась в возрастных группах 29-38 лет, в остальных снизилась. 

#статистика #дым #табак #курение

Популярное

Все
«Плохиш» казахского кино
Краеведы Семея установили знак в географическом центре Евразии
Апрель нечаянно нагрянул
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Не Барби. И это просто замечательно
В двух победах от Евро-2024
О чем рассказали атлеты, выступившие на Азиаде?
Подружить людей и роботов
Казахский как по нотам
Надо, хочу и могу – коротко и емко говорит о постижении государственного языка первокурсница Милана
Кто встряхнет «Барыс»?
Школа выживания
Уроки истории
Почему туристы обходят стороной Шымкент?
В Астане прошел XI Гражданский форум Казахстана
«Зеленая повестка» для профсоюзов
В поисках корней
Британский посол открыла мурал в Щучинске
Мажит Чумбалов. Врач и гражданин
В Миннацэкономики обсудили с предпринимателями повышение НДС
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Скачет как косуля, летает как птица
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
Незрячий Бородач и Звездочка
Спикер Сената встретился с участниками дебатного турнира
Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

12 казахстанцев покончили с собой из-за кредитных долгов
На 10 млн тенге обманула аферистка двух астанчан
Попасть на госслужбу станет проще
О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]