Доля старых машин вышла на годовой максимум в Казахстане

В январе на учет поставили 134,5 тыс. легковых автомобилей, и 37% из них было старше 20 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: Autonews.ru

Доля оказалась самой высокой с января 2023 года, следует из данных Бюро нацстатистики, сообщает DataHub.

Особенно высокий уровень фиксируется в Жамбылской области (63%) и Жетісу (66%), более низкий – в Атырау (15%) и Астане (17%). Что же до новых авто (до 3 лет), то их доля второй месяц держится на уровне 7,2%. По регионам выделяются те же: в Астане и Атырау по 11%, в Жамбылской и Жетісу 4% и 3%.