Доля старых машин вышла на годовой максимум в Казахстане

В январе на учет поставили 134,5 тыс. легковых автомобилей, и 37% из них было старше 20 лет, передает Kazpravda.kz
Доля оказалась самой высокой с января 2023 года, следует из данных Бюро нацстатистики, сообщает DataHub.
Особенно высокий уровень фиксируется в Жамбылской области (63%) и Жетісу (66%), более низкий – в Атырау (15%) и Астане (17%). Что же до новых авто (до 3 лет), то их доля второй месяц держится на уровне 7,2%. По регионам выделяются те же: в Астане и Атырау по 11%, в Жамбылской и Жетісу 4% и 3%.
«Ну и добавим два слова об общей динамике регистраций: январские уровни по-прежнему выше тех, что отмечались до прошлогодней процедуры легализации авто. Одним из объяснений может быть то, что казахстанцам ездить на машинах с иностранным учетом нельзя, что закрепили в постановлении правительства в конце 2023 года», – говорится в сообщении.