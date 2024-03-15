Дом, где живет вдохновение

В Алматы состоялся третий сезон проекта Almaty writing residency (AWR) (Писательская резиденция Алматы). Такое литературное мероприятие организовали писатели-энтузиасты при поддержке Открытой литературной школы Алматы и Дипломатической миссии США в Казахстане.

Задача резиденции – создать в стране мультиязычное литературное сообщество. Тема сезона в этом году – «Литература нон-фикшн и документальная поэзия в поисках казахстанской идентичности». Нон-фикшн (от англ. non-fiction, букв. «невымысел») – заимствованное из английского языка слово, которое обозначает нехудожественную литературу, в сюжете которой нет вымышленных событий и вымышленных персонажей.

Как сообщила координатор AWR Валерия Макеева, в проекте могут участвовать писатели, поэты, драматурги, журналис­ты. В этом сезоне они прошли отбор: писали эссе, предоставили свои тексты. Предпочтения, конечно, отдавались тем, кто уже выпускал свои книги и имеет опыт работы в жанре нон-фикшн. Итак, участниками резиденции стали четверо казахоязычных и четверо русскоязычных авторов: Айнель Амирхан, Алина Гатина, Кокбори Мүбарак, Ана Маскевич, Асем Аныкбеккызы, Альмира Исмаилова, Алия Рысимбетова и Наурызбек Сарша.

Особенность писательской резиденции в том, что участники в течение недели живут в одном творческом пространстве – в санатории «Казахстан». Вместе они участвуют в семинарах, пишут тексты и обсуждают важные литературные темы. Весь день их был расписан по часам, скучать не приходилось. Например, резиденты этого сезона разбирали различные формы нон-фикшн литературы: трэвелог, автофикшн, научпоп, документальные проза и поэзия.

– Были утренние рабочие сессии и вечерние открытые встречи, – рассказывает Валерия Макеева. – В этом году в основном разбирали темы эссе участников. Когда касались нон-фикшн, то все время разговор уходил на автофикшн. Это интересный пограничный жанр, когда автор пишет о себе, но в то же время это художественное произведение. Участники обсуждали, насколько востребована документальная проза и поэзия, которая особенно связана с нашей историей, родословной и семьей.

Координатор программы признается, что разговоры участников иногда плавно перетекали в дискуссию.

– Даже поднимались острые вопросы – тема феминизма в литературе. Если мужчины придерживались традиционных ценностей, то девушки смело выступали за права женщин. Никаких конфликтов, конечно, не было, а наоборот, мы стояли на пороге интересных выводов, – улыбается Валерия.

Полезными выдались занятия с известными и опытными литераторами. Так, в гости в резиденцию пожаловали Наташа Дуровичова, Мария Омар, Орал Арукенова, Ырысбек Дабей, Ирина Гумыркина, Рамиль Ниязов-Адылджян.

– С Марией Омар участники обсудили историю Казахстана через призму литературы. Например, как мы пишем о прошлом, колонизации, ашаршылыке. А вот 8 Марта участники говорили о роли женщины в казахской литературе, – пояснила координатор.

Непосредственное участие в сессиях принимал и директор Almaty writing residency Юрий Серебрянский. По его словам, программа резиденции изначально создавалась для писателей и поэтов Казахстана.

– Резиденция – командная работа, каждый отвечает у нас за свой сегмент. Важнейшая составляющая – атмосфера общения на нескольких языках: казахском, русском, английском, это наш фирменный знак. Разумеется, каждый в команде не только исполнитель, но и писатель, автор, – говорит руководитель проекта.

Организаторы AWR подошли внимательно к выбору зарубежных гостей, которые выступили с интересными лекциями для участников проекта.

– Наши друзья и партнеры – знаменитая писательская резиденция IWP в американском штате Айова. В этом году лекцию для нас читал ее директор Кристофер Меррилл, автор книги документальной прозы «Останутся только гвозди». Книга о войнах, Кристофер работал военным корреспондентом в Югославии в девяностых годах, – пояснил Юрий.

В онлайн-формате прошла лекция польского исследователя Кшиштофа Хоффмана о творчест­ве Рышарда Капущинского. Также резидентам выпал шанс встретиться с представителями книжных издательств страны и задать вопросы по изданию будущих книг.

Своими впечатлениями о проекте поделилась Айнель Амирхан, независимый журналист и подкастер из Алматы. Она одна из немногих участников, уже выпустивших книгу в жанре нон-фикшн.

– Я с коллегой в соавторстве написала книгу «Атың шықпаса, ПОДКАСТ ЖАСА» («Если ты еще не знаменит, ДЕЛАЙ ПОДКАСТ»). Она относится к документальной прозе, но больше как учебное пособие, которое поможет людям создать свой подкаст. После выхода книги мне стало интересно, что творится в сфере писательства, решила набраться опыта и знаний. Увидела информацию о резиденции, написала эссе, отправила и стала участницей, – говорит Айнель.

После участия в резиденции она решила продолжать литературную деятельность, и в ее планах выпустить следующую книгу.

– В рамках своего YouTube-проекта «Тасадағы әйелдер» («Невидимые женщины») часто езжу по регионам, встречаюсь с разными женщинами. Хотела бы написать книгу по этой теме. После участия в резиденции мое желание сделать это только утвердилось. Здесь я познакомилась с ребятами, писателями, которые дали мне хорошие советы.

Другая участница AWR Алия Рысимбетова пишет стихи и прозу в жанре нон-фикшн. Признается, что программа резиденции была насыщенной и интересной. Самые яркие впечатления у нее сложились от общения с коллегами и гостями.

– Мы разбирали работы участников, обсуждали проблему самоцензуры и цензуры в стране, выявляли критерии для автофикшн, обсуждали разницу между модернизмом, постмодернизмом и метамодернизмом. Во время неформальных бесед мы, участники, ближе узнавали друг друга, создавали мемы, обсуждали фильмы и музыку, шутили, танцевали и пели, – вспоминает Алия.

Особенно участнице понравилась лекция Наташи Дуровичовой.

– Она преподаватель, исследователь и литературный переводчик, редактор журнала IWP 91st Meridian и одноименной книжной серии в Autumn Hills. Наши эссе перевели на английский язык, затем Наташа поделилась своим мнением по поводу каждой работы, после чего мы взглянули на свои труды под другим углом и поняли, что можно было написать иначе, – заключила Алия Рысимбетова.

Такие проекты, как писательская резиденция, развивают казахстанскую литературу. В этом уверен участник AWR

Наурызбек Сарша:

– Были споры, а нужны ли такие жанры литературы, как автофикшн и нон-фикшн. Мы обсудили с писателями этот вопрос, в частности, как отразить реальность в таких жанрах. Познавательным выдалось и обсуж­дение различий модернизма, постмодернизма, метамодернизма. Для писателей важно оценить, куда движется литературный процесс. Для меня значимой выдалась встреча с казахстанским писателем Ырыс­беком Дабеем, который написал роман о событиях в Жанаозене «Жуки». Автор поделился своим опытом создания романа.

В завершение резиденции участники получили сертификат об участии в программе, их эссе будут опубликованы в одном из номеров литературного журнала «Дактиль». Кроме того, резиденты на всю жизнь получили ценный опыт, незабывае­мые впечатления и крепкие дружеские отношения.