Дом в подарок

Для многодетной семьи Кизимовых из села Пресноредут этот учебный год начался в новом деревенском доме, который подарил местный фермер и депутат Руслан Асхабов.

Заботой сельского мецената окружены все многодетные семьи, ветераны труда и пенсионеры. Руслан Асхабов не жалеет сил на помощь трудолюбивым односельчанам, он помог собрать сельских детей в школу, которую и отремонтировал за свой счет.

Николай и Елена Кизимовы давно трудятся в хозяйстве Руслана Асхабова. Николай – механизатор, Елена – складская работница. В большой семье семеро детей, четверо из них учатся в школе. Еще недавно Кизимовы жили в стареньком доме. На новый не могли скопить денег. Так и ютились бы в ветхом строении, если бы не помощь депутата Руслана Асхабова. За 2,5 млн тенге он купил крепкий дом и подарил его многодетной семье.

– Здесь у нас теперь есть все! – восклицает Николай Кизимов. – Несколько комнат, хозяйственные постройки, огород и баня. Мы благодарны Руслану Жамалайловичу...