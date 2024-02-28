Дома для студентов

В следующем году ЕНУ планирует полностью обеспечить студентов местами в общежитиях. С помощью частных инвесторов будет построено четыре новых студенческих дома. В эксплуатацию введут свыше пяти тысяч мест в течение двух лет. В новое современное общежитие на улице Магжана Жумабаева студенты смогут заселиться уже в этом году.

– Благодаря механизму государственно-частного партнерства инвесторы проявляют активный интерес к строительству студенческих домов. В этом году перед началом нового учебного года планируем сдать в эксплуа­тацию новый студенческий дом. В перспективе – строительство еще трех, что позволит закрыть потребность в общежитиях, – отметил ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Новый студенческий дом ЕНУ на улице Магжана Жумабаева возводит инвестор-застройщик ТОО «AEK Munai». Сейчас ведется активное строительство здания, которое будет состоять из двух блоков и пяти этажей. Общая площадь студенческого общежития – свыше 4 тыс. кв. м.

– В этом году наша компания решила на собственные средства построить общежития. Первым нашим проектом является строительство студенческого дома Евразийского национального университета, рассчитанного почти на 300 мест. Общежитие, спроектированное с помощью дизайнеров, предполагает быть современным и комфортным, на первых этажах будут расположены коворкинг-зоны, – рассказал директор ТОО «Bastau Damu kz» Арман Халелов.

Отметим, что в 2023 году в рамках поручения Президента создан проектный офис по строительству студенческих общежитий в Астане. Были заключены меморандумы о дальнейшем плодотворном сотрудничестве между инвесторами, Министерством науки и высшего образования РК, акиматом Астаны, АО «Финансовый центр» и вузами.