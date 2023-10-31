Дополнительную иммунизацию проведут из-за ситуации с корью в Казахстане

С начала года в стране зарегистрировано более 11 тыс. случаев кори

Фото: Kazpravda.kz

Ситуацию с корью прокомментировала вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее информации с начала 2023 года в Казахстане зарегистрировано более 11 тыс. случаев кори, из них свыше 80% - среди детей до 14 лет.

"Если посмотреть на тех, кто болеет, то 70% детей – это те, кто не вакцинировались. Из них 60% - это дети, родители которых отказались от вакцинации, 20% - дети, которые имеют противопоказания и 20% - дети, которые не достигли возраста вакцинации. Напомню, что согласно Национальному календарю вакцинации на сегодня вакцинация против кори проводится дважды: это в 1 год и в 6 лет", - уточнила вице-министр.

Она сообщила, что основные заболевшие – это дети до 5 лет. По словам Есмагамбетовой, единственной действенной мерой профилактики является вакцинация.

"Принято решение о дополнительной иммунизации против кори детей с 6 месяцев до 11 месяцев, а также детей в возрасте от 2 до 5 лет включительно", - добавила спикер.

Отмечается, что дополнительную иммунизацию детей в возрасте от 6 до 11 месяцев планируется начать с 6 ноября т.г., а с 2 до 5 лет – с начала декабря.