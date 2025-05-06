Фото: акимат Карагандинской области

Чтобы увеличить туристическую привлекательность Балхаша и для удобства жителей из Караганды в Балхаш запустят дополнительный скоростной поезд, сообщает Kazpravda.kz

По данным акимата Карагандинской области, данный маршрут будет курсировать с июня по сентябрь и позволит за это время перевезти до 30 тысяч пассажиров.

Как сообщает Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, за счёт сокращения количества остановок время в пути составит 6 часов. Состав из шести вагонов будет ходить через день.