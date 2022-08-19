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Дорогами избирателей
Адия Кенжегулова

На встречах в регионах парламентарии обсуждают с избирателями вопросы трудоустройства и социальной защиты населения, проблемы в сфере АПК, экологии и другие.

Так, председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков в рамках рабочей поездки посетил Карасайский район Алматинской области.

В ходе визита сенатор ознакомился с работой административного суда и провел встречу с судьями, где обсудил вопросы, касающиеся повышения качест­ва правосудия и улучшения отбора кадров.

– Только за последние четыре года законодательным органом приняты 33 закона, направленные на модернизацию судебной системы. Основными приоритетами судебной реформы являются повышение доверия к судам, высокий уровень профессионализма судей, обеспечение доступа граж­дан к правосудию, – отметил Владимир Волков.

Пути решения проблем Каспия обсудили в Актау сенаторы Серикбай Трумов, Суиндик Алдашев и Бактыбай Чельпеков в ходе «круг­лого стола», посвященного международному «Дню Каспия-2022».

Участники встречи обсудили пути эффективного решения имею­щихся экологических проблем и сохранения представителей уникальной морской флоры и фауны.

– Экология Каспийского моря очень важна для 5 стран, расположенных на его берегах. Наша задача – сбалансировать масштаб и снизить воздействие на окружающую среду, опираясь на мировой опыт. Еще один вопрос, который нас волнует, это судьба каспийского тюленя, занесенного в Красную книгу. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что этому вопросу необходимо уделить особое внимание, и что он будет находиться под его личным контролем, – сказал сенатор Серикбай Трумов.

Архитектурные проекты, городское планирование, благоуст­ройство, озеленение городов и создание комфортной среды сенатор Султанбек Макежанов обсудил с известными архитекторами, такими как Сакен Нарынов, Роман Шнайдерман, и с руководством управления городского планирования и урбанистики города Алматы.

В ходе встреч депутат ознакомился с проектами архитекторов, над которыми они работают и планируют реализовать в ближайшем будущем. В частности, сенатору презентовали проект нового парка в Шымкенте, экопарка в Павлодаре и другие.

– Архитектура и градостроительство – это многосложное, системное сотворчество целого ряда профессионалов, направленное на создание благоприятной и гармоничной среды. Правительству и Парламенту необходимо поддерживать такие инициативы. Архитектура Казахстана может стать одной из самых привлекательных, в том числе в туристической сфере, – отметил сенатор.

О том, как внедряется цифровизация в сельскохозяйственную отрасль, шел разговор в ходе посещения сенатором Ериком Султановым предприятий Тайыншинского, Акжарского и Уали­хановского районов Северо-Казахстанской области.

Фермеры ознакомили депутата с текущим состоянием дел, а также поделились планами на будущее, подчеркнув, что райо­ны Северо-Казахстанской области вносят большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны.

– На сегодня доля сельхозпроизводителей, применяющих цифровые технологии, незначительна, что ограничивает рост производительности и сокращает расходы. В целом за последние годы благодаря реа­лизации мер государственной поддержки наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса, увеличиваются объемы производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, растет оснащенность оборудованием и современной высокопроизводительной сельхозтехникой, – сказал сенатор Ерик Султанов.

Также Ерик Султанов ознакомился с ходом ремонта дороги Краснокиевка – Октябрьское и подъездных путей к селу Чкалово, где обсудил с руководством Тайыншинского района и работниками автодорожной сферы перспективы развития транспортной инфраструктуры района.

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Берик Бекжанов, Берик Оспанов и Фахриддин Каратаев посетили Аль-Фарабийский районный центр занятости города Шымкента, ознакомившись с работой по трудоустройству и профориентации безработных граждан.

Депутаты побеседовали с сотрудниками и посетителями центра, выслушали их жалобы и пожелания, а также провели информационно-разъяснительную работу по вопросам получения адресной социальной помощи.

В разговоре с шымкенцами депутаты отметили, что обеспечение занятости населения является одной из важнейших государственных задач. Этот воп­рос должен быть приоритетным для местных органов власти. Надо максимально привлекать безработных на краткосрочные курсы обучения и вовлекать в активную занятость трудоспособных членов малообеспеченных семей.

С приобретением статуса мегаполиса в четырех районах города открыты районные центры занятости населения. В Аль-Фарабийском центре подобные услуги населению оказывают 20 сотрудников.

– За первые шесть месяцев этого года порядка 1 400 женщин Аль-Фарабийского района получили адресную социальную помощь. В сравнении с прошлым годом число малообеспеченных семей сократилось. Необходимо продолжить работу таких центров, которые помогают нашим гражданам трудоустроиться, – сказал Берик Бекжанов.

Встречается с жителями Карагандинской области в эти дни и депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Тлектес Адамбеков. Мажилисмен побывал на шахте «Абайская», встретившись с трудовым коллективом угледобывающего предприятия. Шахтеры подняли вопросы снижения пенсионного возраста, обеспечения безопасности труда, повышения заработной платы.

Отвечая на вопросы горняков, депутат отметил, что вопрос снижения пенсионного возраста в нас­тоящее время рассматривается Правительством с участием депутатов Парламента и работников профсоюзов.

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