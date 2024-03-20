Дорожную карту по водосбережению разработали в Казахстане

Подробнее об этом рассказали в Минводы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / АдильбекТауекелов

Как уточняется, согласно поручениям главы государства, данных им на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года, Минводы разработало Дорожную карту по водосбережению на 2024-2026 годы.Документ находится на стадии согласования с правительством.

Дорожная карта предусматривает меры по цифровизации водной отрасли, совершенствованию мер господдержки аграриев, внедрению современных водосберегающих технологий и переходу на более экономичные сельскохозяйственные культуры.

Также прописаны внедрение повторного использования воды на предприятиях, полный охват системами учета коммунального водоснабжения, повторное использование очищенных сточных вод в крупных населенных пунктах, меры по уменьшению потерь воды и внедрение культуры потребления водных ресурсов.