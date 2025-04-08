Дорожные работы начались в Астане

Столица,Автодороги
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В этом году в рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры города планируется провести средний ремонт на более чем 60 улицах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С наступлением теплой погоды в столице приступили к работам по ремонту и строительству дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Как отметили в городской администрации, работы направлены не только на восстановление и улучшение качества дорожного покрытия, но и на повышение безопасности дорожного движения и комфортного передвижения жителей.

Так, с 10 апреля будут начаты ремонтные работы по улицам:

- Шоссе Алаш от ул. 69 до ул. 191;
- шоссе Коргалжын от пр. Туран до ул. 128;
- ул. Сыганак от пр. Кабанбай батыра до транспортной развязки (в прошлом году работы проводились на участке от ул. Ч. Айтматова до пр. Кабанбай батыра);
- в жилых массивах – Жанаконыс, Карталы, Фахт бен Абдул Азиз, Герцена, Ш. Бокеева и др.

Одним из ключевых этапов ремонта будет ямочный и маршрутный, который обеспечит исправление повреждений покрытия, улучшение дорожной ситуации и комфорт передвижения для автомобилистов и пешеходов. Работы в данном направлении активно проводятся.

Также в числе запланированных работ – обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов. Также будет обновлена дорожная разметка. Особое внимание будет уделено программам безопасности, таким как «Детская безопасность», в рамках которой на участках, расположенных рядом с детскими учреждениями и школами, будет выполнена разметка, обеспечивающая безопасное передвижение детей и родителей.

Кроме того, в текущем году в столице планируется строительство 43 объектов протяженностью 14,7 км.  Завершатся в полном объеме работы по восьми проектам, по 28 – продолжатся, по еще семи будут начаты, в том числе:

- ул. К. Кайсенова от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала;
- ул. Бухар жырау от пр. Аль-Фараби до ул. Жошы хан;
- ул. Рыскулова от пр. Мангилик Ел до канала Нура-Ишим и др.

Также ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н.Тлендиева и улицы Ш.Бейсековой.

Реализуется проект строительства улицы К. Мухамедханова с обеспечением проезда до конца года, что разгрузит перекресток Айтматова и Кургальжинского шоссе.

На момент перекрытия по каждому участку на официальных источниках заблаговременно будет размещена информация о сроках проведения работ.

 

#Астана #дороги #ремонт

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