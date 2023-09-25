Доставленного из Сирии боевика ДАИШ осудили в Улытауской области

Жителя Улытауской области осудили за участие в деятельности террористической группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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Ранее КНБ завершил расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Улытауской области по пропаганде терроризма, разжиганию религиозной розни и участию в деятельности террористической группы.

«В 2016 году осужденный вместе с семьей выехал в Сирию, где пребывал в составе ДАИШ (запрещена в Казахстане), – установило следствие. – В результате принятых мер удалось установить местонахождение боевика за рубежом, а затем с помощью иностранных партнеров задержать его и в июне 2023 года доставить под конвоем КНБ в Казахстан».

Cатпаевский районный суд признал мужчину виновным в этих преступлениях и приговорил к 6 годам лишения свободы.

22 сентября 2023 года приговор вступил в силу.