Достижение Казахстаном ЦУР ООН: утвержден план на 2024 год

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Вопросы актуализации национальных индикаторов Казахстана в области Целей устойчивого развития ООН обсудили на 7-ом заседании Координационного совета по ЦУР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

В обсуждении под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова приняли участие руководители центральных госорганов, представители ООН, ПРООН и Европейского союза.

Было отмечено, что на сегодня имеется необходимость провести ревизию национальных индикаторов и пересмотреть статус некоторых из них. В частности, в категорию актуальных предлагается включить индикаторы по доле населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, фактам бытового насилия в отношении женщин, объему выбросов парниковых газов и др. Это позволит повысить эффективность работы по достижению Казахстаном Целей устойчивого развития.

На заседании также обсудили вопросы включения индикаторов ЦУР в стратегические программы и документы РК, а также их локализации и внедрения в регионах республики.

Алихан Смаилов подчеркнул, что достижение Целей устойчивого развития направлено на повышение качества жизни населения посредством внедрения лучших международных стандартов.

«В сентябре прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в Саммите ООН по Целям в области устойчивого развития. В своем выступлении президент отметил, что достижение ЦУР является для нас национальным приоритетом. Поэтому мы всегда открыты для сотрудничества со всеми государствами-членами в стремлении к более справедливому и устойчивому миру», — сказал премьер-министр.

Он напомнил, что соответствующая сессия по ЦУР была также проведена в рамках Международного экономического форума в Астане. Кроме того, состоялись семинары по локализации ЦУР в отдельных регионах.

По итогам обсуждения Координационный совет утвердил План мер по реализации ЦУР на 2024 год. Премьер-министр потребовал от госорганов обеспечить его своевременное и качественное исполнение.

«Сегодня мы поставили конкретные задачи, которые необходимо последовательно выполнить в течение года», — заключил он.

Цели устойчивого развития были приняты Организацией Объединенных Наций в 2015 году как всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты и неравенства, защите окружающей среды, обеспечению процветания населения планеты. Всего определено 17 направлений, реализация которых может привести к развитию основных сфер экономики и социальной жизни. Мониторинг достижения ЦУР находится на постоянном контроле представителей ООН и правительства РК.

#ООН #Правительство #план #ЦУР #2024 год

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