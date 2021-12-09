Достижений немало

Мероприятие было организовано Народно-демократической патриотической партией «Ауыл» в рамках акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости страны.
Работа конференции началась с проведения тематической выставки, на которой были продемонстрированы передовые проекты в области АПК. Участникам мероприятия свои лучшие изобретения и продукцию в области растениеводства, животноводства, цифровизации, точного земледелия и переработки продемонстрировали представители Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.
Со вступительной речью выступил председатель партии «Ауыл», депутат Сената Парламента РК Али Бектаев, отметивший, что Казахстан имеет высокий имидж на мировой арене. За короткий срок страна продемонстрировала большие достижения в сфере экономического, политического и социального развития.
– По характеру труда, характеру производства АПК много критикуют. Проблемы действительно имеются, ведь сельское хозяйство у нас имеет сезонный характер, продукция быстро портящаяся. Очень много вопросов по ценообразованию и переработке, по качеству. Но на самом деле и в сельском хозяйстве Казахстана имеются очень хорошие достижения, которые мы можем использовать на благо казахстанцев. Есть интересные научные разработки, есть эффективные производственные предприятия, – отметил Али Бектаев.
Спикер выразил благодарность Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву за уделяемое ими внимание вопросам сельского хозяйства и оказываемую поддержку. В связи с этим Али Бектаев призвал участников конференции проявить активность и ответить усердной работой на благо укрепления продовольственной безопасности страны.
Он также подчеркнул, что вопросы развития АПК и сельских территорий всегда будут в повестке дня партии «Ауыл», и поручил коллегам оказывать всестороннюю поддержку субъектам отрасли.
В докладах экс-вице-министра сельского хозяйства Ерлана Нысанбаева и финансиста Берика Бисенгалиева были отмечены государственные программы, привнесшие существенный вклад в становление АПК. По словам спикеров, с 2000 года отмечался стабильный рост объемов субсидирования и кредитования, что стало возможным благодаря устойчивости политической ситуации и грамотной бюджетной политике страны.