Достижений немало

Мероприятие было организовано Народно-демократической патриотической партией «Ауыл» в рамках акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости страны.

Работа конференции началась с проведения тематической выставки, на которой были продемонстрированы передовые проек­ты в области АПК. Участникам мероприятия свои лучшие изобретения и продукцию в области растениеводства, животноводства, цифровизации, точного земледелия и переработки продемонстрировали представители Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.

Со вступительной речью выступил председатель партии «Ауыл», депутат Сената Пар­ламента РК Али Бектаев, отметивший, что Казахстан имеет высокий имидж на мировой арене. За короткий срок страна продемонстрировала большие достижения в сфере экономического, политического и со­циального развития.

– По характеру труда, характеру производства АПК много критикуют. Проблемы действительно имеются, ведь сельское хозяйство у нас имеет сезонный характер, продукция быстро портящаяся. Очень много вопросов по ценообразованию и переработке, по качеству. Но на самом деле и в сельском хозяйст­ве Казахстана имеются очень хорошие достижения, которые мы можем использовать на благо казахстанцев. Есть интересные научные разработки, есть эффективные производственные предприятия, – отметил Али Бектаев.

Спикер выразил благодарность Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву за уделяемое ими внимание вопросам сельского хозяйст­ва и оказываемую поддержку. В связи с этим Али Бектаев призвал участников конференции проявить активность и ответить усердной работой на благо укрепления продовольственной безопасности страны.

Он также подчеркнул, что воп­росы развития АПК и сельских территорий всегда будут в повестке дня партии «Ауыл», и поручил коллегам оказывать всестороннюю поддержку субъек­там отрасли.

В докладах экс-вице-министра сельского хозяйства Ерлана Нысанбаева и финансиста Берика Бисенгалиева были отмечены государственные программы, привнесшие существенный вклад в становление АПК. По словам спикеров, с 2000 года отмечался стабильный рост объемов субсидирования и кредитования, что стало возможным благодаря устойчивости политической ситуации и грамотной бюджетной политике страны.