Достижений немало

Темирлан Бейсенхан

Мероприятие было организовано Народно-демократической патриотической партией «Ауыл» в рамках акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости страны.

Работа конференции началась с проведения тематической выставки, на которой были продемонстрированы передовые проек­ты в области АПК. Участникам мероприятия свои лучшие изобретения и продукцию в области растениеводства, животноводства, цифровизации, точного земледелия и переработки продемонстрировали представители Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.

Со вступительной речью выступил председатель партии «Ауыл», депутат Сената Пар­ламента РК Али Бектаев, отметивший, что Казахстан имеет высокий имидж на мировой арене. За короткий срок страна продемонстрировала большие достижения в сфере экономического, политического и со­циального развития.

– По характеру труда, характеру производства АПК много критикуют. Проблемы действительно имеются, ведь сельское хозяйство у нас имеет сезонный характер, продукция быстро портящаяся. Очень много вопросов по ценообразованию и переработке, по качеству. Но на самом деле и в сельском хозяйст­ве Казахстана имеются очень хорошие достижения, которые мы можем использовать на благо казахстанцев. Есть интересные научные разработки, есть эффективные производственные предприятия, – отметил Али Бектаев.

Спикер выразил благодарность Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву за уделяемое ими внимание вопросам сельского хозяйст­ва и оказываемую поддержку. В связи с этим Али Бектаев призвал участников конференции проявить активность и ответить усердной работой на благо укрепления продовольственной безопасности страны.

Он также подчеркнул, что воп­росы развития АПК и сельских территорий всегда будут в повестке дня партии «Ауыл», и поручил коллегам оказывать всестороннюю поддержку субъек­там отрасли.

В докладах экс-вице-министра сельского хозяйства Ерлана Нысанбаева и финансиста Берика Бисенгалиева были отмечены государственные программы, привнесшие существенный вклад в становление АПК. По словам спикеров, с 2000 года отмечался стабильный рост объемов субсидирования и кредитования, что стало возможным благодаря устойчивости политической ситуации и грамотной бюджетной политике страны.

Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Моя ДНК – наше богатство
В авангарде мировых стандартов
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Одуванчики не отменить
Вручены государственные награды от имени Президента
Объединение истинных патриотов
Выбор Оксаны Зинченко
Обращать различия в силу
Лад в семье, мир – в общем доме
Инвестиции в успех
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Для достижения общих целей
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Наши юниоры пишут мировую историю
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

