​Достояние всего человечества

Статья Президента Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», посвященная грядущему 175-летию Абая, вышедшая в «Egemen Qazaqstan», для нас, писательского сообщества, очень значима. Мы воодушевлены тем, что Глава государства обозначил целый комплекс мероприятий, посвященных великому мыслителю, поэту, писателю.

Абай – достояние не только казахского народа, он не принадлежит одной только нации, такие великие люди служат всему человечеству. Масштаб его личности планетарен, и сегодня очень важно для всего нашего народа, для молодежи знать наследие Абая, быть сведущими о его жизненном пути, понимать его поэтическое слово и следовать его заветам, сказанным в величайшем творении «Слова назидания». Главное – нужно читать Абая, проникать в суть им сказанного, чувствовать жизнь через призму Абая. Быть может, многие ошибки молодого поколения совершаются сегодня из-за того, что не читали Абая, не поняли его мысли, его назиданий. И в целом, на мой взгляд, оставленная нам нашим Абаем заповедь о пяти добродетелях и пяти грехах, является нравственным мерилом для сегодняшнего общества в целом.

Наше поколение выстояло в трудные переходные годы во многом благодаря тому, что мы росли, читая Абая, мы знали его наизусть. И на момент обретения независимости писатели с разных трибун призывали экономический подъем государства основывать на духовном возрож­дении. И в этом плане наследие Абая для духовного роста нации, национального самосознания просто живительно. Не надо искать философские основы у мировых светил, у нас есть Абай – наш маяк, наш путеводитель. И нам надо знать своего Абая!

В истории казахского народа было немало великих деятелей и просветителей, государственных мужей, заложивших основу независимости, но Абай занимает особое место в духовном развитии народа. В его трудах есть все для нравственного становления поколения, поэтому, наверное, выражу общее мнение писательского и поэтического сообщества – надо читать Абая каждый день, пропускать через его «Слова назидания» свои дела и поступки, чтобы понимать, чего мы стоим, куда мы идем, чего добьемся.