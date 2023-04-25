Доступным жильем заманили в финпирамиду десятки казахстанцев

Двоих жителей Шымкента задержали по подозрению в организации финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры города.

Фото из открытых источников

Департамент полиции Шымкента начал досудебное расследование по заявлениям 180 потерпевших (жителей нескольких регионов Казахстана) по факту создания и руководства финпирамидой.

Обвинение предъявлено двум жителям Шымкента, они задержаны.

Как выяснилось, подозреваемые под предлогом выдачи жилья без процентов обманом завладели крупными суммами денег казахстанцев, затем перевели их на банковские счета юридического лица и создали финпирамиду.

Уголовное дело направлено в суд.