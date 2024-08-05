Дождь, град, шквал – о погоде на 6-8 августа рассказали синоптики

Погода
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Гульмира Кунапия
корреспондент

РГП «Казгидромет» предоставило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, передает Kazpravda.kz    

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток большая часть территоррии страны будет под влиянием циклона, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

6-8 августа на западе и северо-западе, 7-8 августа на севере страны временами ожидается сильный дождь. По Казахстану – усиление ветра.

На юге страны в дневное время прогнозируется очень сильная жара +38+45°С, а на остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается, отметили синоптики.

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