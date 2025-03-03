Дожди и снег прогнозируются в Казахстане

Погода
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Гульмира Кунапия
корреспондент

РГП «Казгидромет» предоставило прогноз погоды на 4-6 марта, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие дни погоду республики будет определять циклон с районов Баренцева моря - на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По РК прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер.

«Ожидается повышение температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе страны до 0-8 мороза, на севере, в центре до 5-15 мороза, на востоке до 7-18 мороза, на юге, юго-востоке до 8 мороза-2 тепла», – говорится в сообщении синоптиков.

#прогноз #гололед #осадки #туман

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