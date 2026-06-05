Дожди с градом и сильную жару прогнозируют в Казахстане

Погода
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» предупредили о резких погодных контрастах в начале июня, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, западный циклон сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана, с которым прогнозируются дожди с грозами, усиление порывистого и шквалистого ветра, выпадение града.

Сильные дожди пройдут: 6-8 июня на западе, 6 июня – на крайнем севере, на юго-востоке, 8 июня – на северо-западе страны. В начале периода на востоке и в центры страны будет жаркая погода без осадков.

Днем стоблики термометров покажут небольшое понижение на западе до 20-30 тепла, повышение на севере до 28-35 тепла, в центре до сильной жары 30-38 градусов, на юге до сильной жары 35-40 градусов, на юго-востоке до сильной жары 30-39 градусов, а на востоке основной фон составит сильная жара до 30-37 градусов.

#Казгидромет #прогноз #дожди #жара

Популярное

Все
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Бибисара Асаубаева досрочно выиграла шахматный турнир Norway Chess Women 2026
Дожди прогнозируются по республике в эту пятницу
В Шымкенте выявили крупную партию нелегальных куриных яиц
Да будет газ!
Насосные станции обновят поэтапно
Основа национальной идентичности
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Какие улицы временно перекроют в столице в рамках Astana Half Marathon
Зеленый коридор для скорой
Посевная проходит без сбоев
Укреплять интеллектуальный потенциал нации
Класс будущего
Подведены итоги природоохранных инициатив
Из зерна получают… горючее
Жестовый язык может обрести официальный статус
Твой выбор
Дочь – это не сын
Домбра в помощь учебнику
От посадки лесов до контроля над промышленными выбросами
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Педагог с большой буквы
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Жанатас: большой трансфер инноваций
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
В Актау откроется консульство РФ
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

ООН призывает готовиться к экстремальной жаре из-за Эль-Нин…
Дожди прогнозируются по республике в эту пятницу
Засуха прогнозируется в ряде регионов Казахстана в июне
Жара и грозы ожидаются в Казахстане по 5 июня

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]