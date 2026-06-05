Дожди с градом и сильную жару прогнозируют в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, западный циклон сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана, с которым прогнозируются дожди с грозами, усиление порывистого и шквалистого ветра, выпадение града.

Сильные дожди пройдут: 6-8 июня на западе, 6 июня – на крайнем севере, на юго-востоке, 8 июня – на северо-западе страны. В начале периода на востоке и в центры страны будет жаркая погода без осадков.

Днем стоблики термометров покажут небольшое понижение на западе до 20-30 тепла, повышение на севере до 28-35 тепла, в центре до сильной жары 30-38 градусов, на юге до сильной жары 35-40 градусов, на юго-востоке до сильной жары 30-39 градусов, а на востоке основной фон составит сильная жара до 30-37 градусов.