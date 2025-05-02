Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в начале мая на территории РК из-за быстрой смены барических образований ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра.

На севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ночью будут осадки в виде дождя и снега, 2 мая на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах – сильные осадки (дождь, снег).

На северо-западе, севере, в центре, юго-востоке Казахстана ожидается град.

На западе, юге республики прогнозируется пыльная буря.

Лишь на юге Казахстана ожидается погода без осадков.

По республике в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В температурном фоне резких изменений не ожидается, добавили синоптики.