Дожди с грозами ожидаются на выходных в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 апреля предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

27 апреля на большей части страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления, ожидается погода без осадков.

28-29 апреля под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами, 28 апреля на юге, 29 апреля на северо-западе, севере пройдут сильные дожди, возможно выпадение града, 29 апреля ночью в горных районах юго-востока республики – осадки в виде дождя и снега.

По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

Что же касается температурного фона в целом, ожидается постепенное повышение дневных температур, однако в ночные часы 27-28 апреля в северной половине страны столбики термометоров достигнут отметки 1-8 мороза.