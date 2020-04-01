Общество
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Екатерина Елисеева
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на завтра, 2 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

"2 апреля погоду большинства областей Казахстана будет определять циклон, ожидаются дожди, на юге с грозами, сильный порывистый ветер. Температура воздуха по-весеннему: на юге днем до плюс 15…25° и в северных областях плюс 5…15°С", – проинформировали в метеослужбе.

По данным синоптиков, в Акмолинской области 2 апреля ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, на севере области 23 м/с.

В Кокшетау 2 апреля ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Нур-Султане 2 апреля ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области 2 апреля ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске 2 апреля ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области 2 апреля местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Костанае днем 2 апреля ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

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