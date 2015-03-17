Драйверы "зеленой" экономики Статьи 1010

В мае текущего года состоится ежегодный, уже восьмой, Астанинский экономический форум, ставший главной экспертной площадкой страны, где ежегодно собираются нобелевские лауреаты, руководители международных организаций и дипломатических миссий, известные ученые и экономисты. Одна из первых панелей АЭФ будет посвящена вопросам глобального изменения климата и развития углеродной торговли.



Республика Казахстан поддерживает общемировой тренд и движется по пути развития "зеленой" экономики, последовательно решая задачи каждого этапа: от стратегических целей по переходу к «зеленой» экономике до воплощения в жизнь реальных проектов. Важное направление этой работы – декарбонизация и углеродное регулирование, то есть одни из ключевых инструментов смягчения последствий изменения климата.



Политики, ученые и эксперты всего мира неоднократно поднимали и продолжают поднимать проблему потепления, которое, скорее всего, пересечет критический порог в 2 °С, несмотря на предпринимаемые шаги по сокращению выбросов парниковых газов. Не случайно тема изменения климата уже второй год подряд входит в повестку дня Давосского форума. На нынешней встрече в Давосе участники констатировали ускорение темпов потепления под воздействием антропогенных факторов и призвали правительства развитых и развивающихся государств принять более решительные меры по смягчению влияния климатических изменений на темпы развития мировой экономики.



Климатические факторы уже оказали значительное влияние на деловой мир, и, по прогнозам экспертов МГЭИК ООН, темпы и масштабы этого влияния в перспективе будут только возрастать. Так, климатические изменения создают существенные барьеры в работе сельскохозяйственных, нефтяных и транспортных компаний, строительных и других отраслей, обуславливая снижение темпов экономического роста. Финансовые оценки климатических рисков, включая наводнения и ураганы, случаи заболевания и смерти от жары, спрос на энергоносители, представленные в прошлогоднем отчете Risky Business Report, свидетельствуют о том, что климат с каждым годом приобретает более чувствительный для экономики характер. Таким образом, общая для всех стран задача – принятие комплексных решений по смягчению последствий изменения климата, так называемых стратегий декарбонизации, – актуализируется в связи с нарастанием тренда по диверсификации источников энергообеспечения практически во всех странах мира.



По экспертным прогнозам, в ближайшие 10–15 лет зависимость от ископаемого топлива будет существенно снижаться, в то же время активность компаний, поставляющих ВИЭ-технологии (солнечная энергетика, ветроэнергетика, малые гидроэлектростанции), резко возрастет. Помимо этого, в соответствии с рекомендациями Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (РКИК), планируется ужесточение регулирования выбросов парниковых газов на международном уровне, особенно для развитых стран, введение новых стандартов, технологических требований при выполнении международных проектов.



В настоящее время в рамках проекта IDDRI 15 крупнейших стран-производителей углерода, включая США, Японию, Великобританию, Россию, Индонезию, приступили к разработке страновых стратегий декарбонизации, предполагающих регулирование и комплексные меры по "очищению" от углерода национальных экономик, включая кардинальное сокращение выбросов, внедрение инновационных – "зеленых" технологий, в том числе ВИЭ.



Одно из направлений декарбонизации – развитие и активное расширение системы торговли квотами на выбросы углерода. Национальные доклады ЕС, США, Японии и других стран свидетельствуют о том, что углеродная торговля стала эффективным механизмом стимулирования мер по снижению выбросов, привлечения "зеленых" инвестиций и формирования ценообразования на углерод. Включение углеродной составляющей в цену товаров и услуг одобрили более 80 государств и свыше 100 крупнейших компаний мира на прошедшей в декабре 2014 года в Лиме международной конференции.



Республика Казахстан присоединилась к мировому сообществу в борьбе по смягчению последствий изменения климата и снижению выбросов парниковых газов с момента подписания Рамочной Конвенции по изменению климата и ратификации Киотского протокола. Будучи стороной РКИК, страна взяла на себя добровольные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу и проведению последовательной политики по снижению углеродоемкости ВВП, результаты которой отражены в III–VI национальных сообщениях за период с 2006 по 2012 год. В рамках Копенгагенских соглашений (2009 год) Казахстан принял решение о добровольных обязательствах снизить выбросы парниковых газов на 15% к 2020 году и на 25% к 2050 году от базового 1990 года.



В настоящее время Министерство энергетики РК продолжает работу по совершенствованию законодательных основ для реализации международных обязательств в области изменения климата. В июле 2014 года состоялось первое заседание Совета по переходу к "зеленой" экономике при Президенте РК, на котором обсуждались механизмы адаптации и был представлен проект рекомендаций по смягчению климатических воздействий на экономику страны.



Тем не менее задача по вхождению Казахстана в клуб развитых стран и высокие темпы экономического роста требуют подготовки комплексного плана по снижению углеродо- и энергоемкости ВВП. Так, по данным Международного энергетического агентства, страновые выбросы СО2 на один доллар ВВП сегодня составляют 1,17 кг против 0,74 в России и 0,71 в странах ЕС. Для разработки плана декарбонизации и низкоуглеродного развития необходимо предусмотреть меры по значительному сокращению выбросов парниковых газов и постепенный переход в энергетике со сжигания углеводородных топливно-энергетических ресурсов на ВИЭ, внедрение энергосберегающих технологий в производстве, жилищно-коммунальной сфере и транспорте.



В связи с этим в рамках панельной сессии АЭФ мы планируем представить лучший международный опыт декарбонизации с участием известных в мире экспертов. Это представители Института Земли Колумбийского университета (США), Потсдамского института по изучению климатического воздействия (Германия), Института устойчивого развития и исследований (Франция), Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики России и другие.



Надеемся, что на сессии будут обсуждены риски международного углеродного регулирования для отечественных производителей, вопросы введения углеродных стандартов ИСО, механизмы международного сотрудничества по снижению выбросов углерода, возможности Казахстана по присоединению к проектам по линии Зеленого климатического фонда ООН. В связи с этим приглашаем заинтересованные государственные органы, международные организации, бизнес-структуры и НПО к участию в нашей сессии для обсуждения конструктивных предложений по выработке рекомендаций по декарбонизации в целом и подготовке к новому климатическому соглашению, которое, как ожидается, будет принято к концу текущего года в Париже.



В заключение отмечу, что опыт развитых стран показывает: экономический эффект от углеродного регулирования и декарбонизации достигает сотни миллиардов долларов, поскольку включает экономию затрат на администрирование природоохранной системы, собственно экономию энергозатрат, повышение занятости, улучшение качества окружающей среды и в целом обеспечение устойчивости экономики.



Бахыт ЕСЕКИНА, член Совета по "зеленой" экономике при Президенте РК, директор Научно-образовательного центра "Зеленая Академия", профессор