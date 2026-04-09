В торжественных меро­приятиях по этому случаю приняли участие заместитель министра иностранных дел Казаxстана Ермухамбет Конуспаев, посол РБ в РК Алексей Богданов, аким Алматы Дархан Сатыбалды, посол РК в РБ Тимур Жаксылыков, зарубежные дипломаты.

Белорусская делегация возложила венок к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев и встретилась с внучкой легендарного генерала Ивана Панфилова Алуой Байкадамовой, осмотрев экс­позицию в возглавляемом ею Музее боевой славы.

Как отметил консул Беларуси в Алматы Денис Мелешкин, такой сценарий официальных мероприятий имеет глубоко символичес­кий смысл.

– Беларусь и Казахстан очень много отдали во имя победы в Великой Отечественной войне. 84 казахстанца – героя Советского Союза участвовали в освобождении Беларуси. Наши народы чтят память об этом трагическом и героическом этапе истории и своих предках, которые отстояли общую для нас Победу, – сказал консул.

Дипломат подчеркнул, что взаимоотношения Казахстана и Беларуси всегда были дружественными и никогда не прекращались. Открытие Генконсульства в Алматы поз­волит еще больше повысить уровень представительства и укрепить взаимоотношения двух государств, а также придать новый импульс развитию взаимодействия белорусских регионов с югом Казахстана. Алматинский регион, по оценке Дениса Мелешкина, играет важную роль как весомый игрок на внутреннем и внешнем экономических рынках.

Приоритетами дальнейшего сотрудничества остают­ся развитие дружеских отношений между народами двух стран, активизация торгово-экономического сотрудничества, укрепление взаимодействия в социально-культурной сфере.