Дружественные отношения Международное сотрудничество 16 апреля 2026 г. 5:00 7 Ксения Денисова В рамках официального визита в Казахстан министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова состоялось открытие Генерального консульства РБ в Алматы. фото автора В торжественных мероприятиях по этому случаю приняли участие заместитель министра иностранных дел Казаxстана Ермухамбет Конуспаев, посол РБ в РК Алексей Богданов, аким Алматы Дархан Сатыбалды, посол РК в РБ Тимур Жаксылыков, зарубежные дипломаты. Белорусская делегация возложила венок к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев и встретилась с внучкой легендарного генерала Ивана Панфилова Алуой Байкадамовой, осмотрев экспозицию в возглавляемом ею Музее боевой славы. Как отметил консул Беларуси в Алматы Денис Мелешкин, такой сценарий официальных мероприятий имеет глубоко символический смысл. – Беларусь и Казахстан очень много отдали во имя победы в Великой Отечественной войне. 84 казахстанца – героя Советского Союза участвовали в освобождении Беларуси. Наши народы чтят память об этом трагическом и героическом этапе истории и своих предках, которые отстояли общую для нас Победу, – сказал консул. Дипломат подчеркнул, что взаимоотношения Казахстана и Беларуси всегда были дружественными и никогда не прекращались. Открытие Генконсульства в Алматы позволит еще больше повысить уровень представительства и укрепить взаимоотношения двух государств, а также придать новый импульс развитию взаимодействия белорусских регионов с югом Казахстана. Алматинский регион, по оценке Дениса Мелешкина, играет важную роль как весомый игрок на внутреннем и внешнем экономических рынках. Приоритетами дальнейшего сотрудничества остаются развитие дружеских отношений между народами двух стран, активизация торгово-экономического сотрудничества, укрепление взаимодействия в социально-культурной сфере. #МИД #Алматы #Беларусь #Генеральное консульство