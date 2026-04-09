Дружественные отношения

7
Ксения Денисова

В рамках официального визита в Казах­стан министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова состоялось открытие Генерального консульства РБ в Алматы.

фото автора

В торжественных меро­приятиях по этому случаю приняли участие заместитель министра иностранных дел Казаxстана Ермухамбет Конуспаев, посол РБ в РК Алексей Богданов, аким Алматы Дархан Сатыбалды, посол РК в РБ Тимур Жаксылыков, зарубежные дипломаты.

Белорусская делегация возложила венок к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев и встретилась с внучкой легендарного генерала Ивана Панфилова Алуой Байкадамовой, осмотрев экс­позицию в возглавляемом ею Музее боевой славы.

Как отметил консул Беларуси в Алматы Денис Мелешкин, такой сценарий официальных мероприятий имеет глубоко символичес­кий смысл.

– Беларусь и Казахстан очень много отдали во имя победы в Великой Отечественной войне. 84 казахстанца – героя Советского Союза участвовали в освобождении Беларуси. Наши народы чтят память об этом трагическом и героическом этапе истории и своих предках, которые отстояли общую для нас Победу, – сказал консул.

Дипломат подчеркнул, что взаимоотношения Казахстана и Беларуси всегда были дружественными и никогда не прекращались. Открытие Генконсульства в Алматы поз­волит еще больше повысить уровень представительства и укрепить взаимоотношения двух государств, а также придать новый импульс развитию взаимодействия белорусских регионов с югом Казахстана. Алматинский регион, по оценке Дениса Мелешкина, играет важную роль как весомый игрок на внутреннем и внешнем экономических рынках.

Приоритетами дальнейшего сотрудничества остают­ся развитие дружеских отношений между народами двух стран, активизация торгово-экономического сотрудничества, укрепление взаимодействия в социально-культурной сфере.

#МИД #Алматы #Беларусь #Генеральное консульство

Популярное

Все
Светильники из вторсырья
Новая архитектура будущего
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
Рост без оглядки на нефтянку
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Астане изменили схему движения автобусов
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Как станцевать любовь
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов
Сила слова и дух степи
Рассмотрены перспективные направления
Умышленную подмену госномеров на грузовиках выявили в Туркестанской области
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Магнолии цветут
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов

Читайте также

Бектенов и Йылмаз провели заседание Межправкомиссии по торг…
Курс на укрепление двусторонних связей
Спикер Сената встретился с главой парламентской делегации Ф…
Перспективы сотрудничества Китая с Казахстаном и ЦА обсудил…

