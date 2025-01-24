Дружба, рожденная в бою

Время героев

Блокада длилась почти 900 дней, с 8 сентября 1941-го, и была самой продолжительной и страшной за всю историю человечества. Она унесла жизни более двух миллионов человек.

Как сказал председатель Алматинского городского совета ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и тружеников тыла, капитан первого ранга в отставке Купесбай Жампиисов, блокада Ленинграда стала крупнейшей гуманитарной катастрофой в истории Великой Отечественной. Но в то же время она стала и символом мужества жителей осажденного города, а также героизма воинов, освобож­давших Ленинград.

Как известно, гитлеровцы стремились стереть город с лица земли. Но когда 8 сентября 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург, завершив тем самым окружение Ленинграда, никто не подозревал, что блокада продлится почти три года! И все же, несмотря на давление столь огромной силы, город выстоял.

Столетний акын Жамбыл, восхищенный мужеством и героизмом ленинградцев и защитников города, в тяжелейшие блокадные дни посвятил им свои проникновенные строки: «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!» Акын создал их в сентябре 1941 года, сразу после того, как сомкнулось блокадное кольцо. Впервые пронзительное стихотворение было опубликовано в газетах «Ленинградская правда» и «Казахстанская правда». Позже по просьбе ленинградцев его издали отдельной листовкой и расклеили на улицах. На протяжении всех 872 дней блокады слова мудрого старца Жамбыла воодушевляли жителей города и его защитников.

Писатель-фронтовик Всеволод Вишневский, вспоминая те дни, писал: «Без слез и чувства радостного волнения не могли мы читать это послание. Мы ощутили, что оно так же ценно, как подход сильного резерва. Народ Казахстана посылал свой братский привет, любовь и дружбу. И мы шли в бой, удвоив силы».

Но не только стихами помогали осажденному Ленинграду казахстанцы. По Дороге жизни по льду Ладожского озера нап­равлялись ящики и мешки с продовольствием, на которых мелом часто были написаны два слова: «Казахстан – Ленинграду».

Голоса из прошлого

Несколько лет назад, когда мы с журналистом Людмилой Мананниковой готовили к печати двухтомник «Эхо далекой войны», мы просматривали нашу «Казахстанскую правду» военных лет, и сегодня хочу напомнить о некоторых статьях, опубликованных в ней, которые были посвящены битве за Ленинград.

Вот что писал в 1943 году боец Ленинградского народного ополчения, кандидат сельскохозяйственных наук, докторант Академии наук имени В. И. Ленина Карим Минбаев:

«Акыну Джамбулу

Я прочел, великий земляк, твой призыв к ленинградцам – детям твоим. Взволновали меня золотые слова. Прими в ответ от рядового бойца-ополченца ленинградского фронта горячий привет и передай его всем казахстанцам.

Я люблю родной Казахстан, а также люблю город Ленина – мне одинаково дорога вся советская страна. Она принесла нам свободу, дала жизнь, радость и счас­тье. Жизнь для нас – счастье и радость, и они рождались в городе Ленина. Мы сбережем драгоценную колыбель Великой Октябрьской социалистической революции! Священный город был и останется гордыней советского народа.

Я буду драться до последней капли крови. Мне жизнь дорога, но Родина дороже.

Твой голос, дорогой Джамбул, услышал весь Ленинград. Гордос­тью за свой народ, за своего акына наполнилось мое сердце, на новые подвиги вдохновили твои слова всех нас, ленинградцев.

Поднимай своей могучей песней всех казахстанцев на борьбу со смертельным врагом. Пусть мои земляки садятся на коней, организуют грозную конницу храбрых джигитов. Пусть больше угля, меди, свинца дают горняки для фронта, больше продовольствия для армии готовят колхозники. Это поможет нам, бойцам дейст­вующей армии, быстрее сокрушить фашистскую сволочь».

А вот публикация в номере от 21 января 1944 года. Ее автор М. Морозов:

«Политуправлением Ленинградского фронта издана книга «Казахи в боях за город Ленина». В ней 18 волнующих рассказов о мужестве и героизме сынов казахского народа, грудью защищающих Ленинград. Смелостью и находчивостью отличаются воины-казахи.

На берегах Невы, в боевой обстановке познакомились храбрые разведчики-казахстанцы – Тайшибеков, Алимарданов, Абильдаев и Кадиев. Однажды, выполняя задание командования, они проникли ко второй линии немецких траншей и забросали их гранатами. Горстка храбрецов уничтожила много гитлеровцев, посеяла среди них панику, обнаружила все вражеские огневые точки. На обратном пути, спасая товарищей, Тайшибеков на лету поймал немецкую гранату и, метнув ее обратно, уничтожил трех гитлеровцев.

В одном из последних боев наводчик С. Садырматов 10 часов не отходил от орудия, следовавшего вместе с наступающей пехотой. С дистанции 110 метров он прямой наводкой разбил три вражеских дзота и уничтожил минометный расчет немцев. Гвардии сержант Х. Шанатов прямой наводкой разбил 13 немецких дзотов и отразил яростную контратаку гитлеровцев. Расчет зенитчика К. Саргаскаева сбил три немецких бомбардировщика. Минометный расчет гвардейца Муканова отбил атаку двух танков.

В числе лучших пулеметчиков, автоматчиков и снайперов Ленинградского фронта – много искусных охотников Казахстана. Только в одном бою Кабдуш Аяганов и Калимулла Малаев уничтожили по 40 немцев, а Амир Рамазанов – 50. Пулеметчик Саликем Нурмухамбетов успешно отбил все атаки врага, хотя траншея, в которой он находился, был затоплена водой. Пулеметчик Рахим Сельбаев вышел победителем в единоборстве с сотней немецких захватчиков. По 100 и больше немцев уничтожили под Ленинградом Турген Алимбаев, Рамазан Омырзаков, Рысдаулет Оразов, Мырзабек Бекнурманов и другие. На счету Дуйсенбая Шиныбекова – 172 истребленных гитлеровца.

Однажды пулеметчик Айтен Жунусов отразил из пулемета Дегтярева две следовавших одна за другой атаки немцев. Герой Социалистического Труда В. А. Дегтярев прислал отважному пулеметчику свою фотокарточку и письмо, в котором сердечно отблагодарил воина-казаха за умелое применение пулемета.

Когда началась война, Казбай Алимарданов, посоветовавшись с женой Сапаргул, добровольно вступил в армию, поехал защищать Ленинград. Его бойцы Тайшибеков, Цветков, Абдилдиев, Кадиев всегда в боевой готовности. Они берут пример со своего командира. Готовясь к наступлению, командир отделения Казбай Алимарданов скрытно переправился через водный рубеж, бросил четыре гранаты в амбразуру вражеского дзота, уничтожил засевших в нем немцев. Когда в бою погиб командир подраз­деления, Казбай взял командование на себя и с возгласом «За Сталина, за Ленинград!» увлек бойцов в стремительную атаку. Враг был отброшен. Лично Казбай Алимарданов уничтожил 30 фашистов. На груди у Казбая орден Боевого Красного Знамени и медаль «За оборону Ленинграда».

В одном из подразделений беззаветно защищают Ленинград два друга-снайпера Кожахмет Кожахметов и Яков Ковзиков. В короткие минуты отдыха после фронтового дня Яков Ковзиков написал своей жене письмо:

«В нашем отделении есть сержант Кожахмет Кожахметов, казах по национальности. Чудес­ный человек. Черноусый красавец! Раньше он работал в конторе «Заготживсырье» в городе Щучинске Акмолинской области. Кожахмет – бесстрашный воин и хороший товарищ. Он три раза ранен в боях за Ленинград, но в долгу не остался. На днях он убил девять немцев, а сегодня один устоял против 32 фашистов, многих уничтожил и не отступил ни на шаг. Брошенную в него немцами гранату поймал на лету и метнул ее обратно в немцев. Одного фашиста, подскочившего к нему, убил саперной лопатой. Кожахмет награжден орденом Красной Звезды».

В эти минуты Кожахмет написал весточку о себе жене Нагиме и дочурке Анай:

«Я жив и здоров. У меня есть хороший друг Яков Ковзиков. Он уже убил 82 фашистов. На днях мы с ним ходили на охоту на немцев. Хуже дичи, чем немцы, трудно найти на свете. Двуногие людоеды. Поэтому охотимся на них старательно. Я убил на этой охоте девять людоедов. Сегодня в бою с 32 фашистами справился. Как они ни лезли – отбил. Снайпер Кожахмет с честью выполнит наказ своего народа – немцев в Ленинград не пустим. Закопаем их под Ленинградом».

Дружба бойцов и офицеров всех национальностей Советского Сою­за рождала великий героизм, не меркнущий в веках. Никогда не забудут ленинградцы и все народы Советской отчизны имя Султана Баймагамбетова, прибывшего на Ленинградский фронт из колхоза Каинды-Агаш Семиозерного района Кустанайской области. На родине он работал секретарем аулсовета. Защищая Ленинград, старший сержант Султан Баймагамбетов убил 35 немцев. В под­разделении он всегда был верным товарищем в бою.

22 августа 1943 года в бою в райо­не Синявино-Мга Султан Баймагамбетов повторил бессмерт­ный подвиг Матросова. Спасая товарищей от губительного огня немецкого пулемета, Султан с возгласом «За Сталина, за Родину!» стремительно вырвался вперед и своим телом закрыл амбразуру дзота противника. Бойцы подраз­деления с малыми потерями заняли важный населенный пункт.

В ходе боев за Ленинград многие рядовые воины-казахи стали опытными командирами. Так, подразделение бывшего бойца, ныне офицера Красной Армии Карибжана Ахметшеева в одном бою захватило 12 вражеских орудий, 10 пулеметов и много боеприпасов.

Из Павлодарской области в 1939 году ушел в ряды Красной Армии Ислям Намазбаев. Сейчас его знают на Ленинградском фронте как опытного волевого командира, сбившего вражеский самолет и уничтожившего не один десяток немецко-фашистских захватчиков. Рота капитана И. Намазбае­ва, насчитывающая в своих рядах 14 национальностей, отличается высокой боевой и тактической подготовкой. Враг уже не раз испытал дружные, мощные удары этой роты».

Написанная фронтовиками и изданная в городе-фронте книга «Казахи в боях за город Ленина» рассказывает о кровных узах многолетней дружбы Ленинграда и Казахстана. Эта дружба крепнет с каждым днем в начавшемся победоносном наступлении частей Ленинградского фронта, в рядах которых самоотверженно сражают­ся казахстанцы».

…В центре Петербурга в уютном скверике у набережной Фонтанки установлен памятник казахскому акыну Жамбылу Жабаеву. Жители нашей страны, которым довелось пережить блокаду, когда приезжают в Санкт-Петербург, всегда возлагают к его подножию цветы как к символу неколебимого мужест­ва ленинградцев и дружбы двух народов.