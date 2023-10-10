Духовные столпы общественной стабильности

Во внешней политике Казах­стана­ с момента обретения страной независимости одним из основополагающих остается принцип мультилатерализма, предполагающий, в числе прочего, что наша республика привержена построению справедливого миропорядка, при котором самые важные вопросы и проблемы решаются путем диалога и сотрудничества с вовлечением всех заинтересованных сторон.

Эту позицию на практике подтверждают многочисленные международные инициативы Казахстана, в числе которых особое место занимает Съезд лидеров мировых и традиционных религий, за 20 лет ставший одним из ключевых глобальных форматов межцивилизационного диалога.

«Проведение съезда является важной частью политики Казах­стана, нацеленной на укрепление диалога и сотрудничества как в нашей стране, так и во всем мире», – подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII съезде в 2022 году.

Впервые озвученная Нурсултаном Назарбаевым в 2003 году идея проведения таких форумов сразу же нашла широкую поддержку. И тот факт, что с таким предложением выступил именно Казахстан, сыграл серьезную роль в успешности инициативы, поскольку, призывая к мирному и созидательному диалогу цивилизаций, наша страна опиралась не на красивые идеи и концепции, а на собственный опыт.

Представители более чем сот­ни различных этносов и без малого двух десятков конфессий живут на казахстанской земле в мире и согласии, не теряя индивидуальности, но оставаясь единым народом. Причем это разнородное общество прошло через серьезнейшие политические и экономические кризисы, не допустив конфликтов и раскола ни по этническому, ни по религиозному принципу.

Собственно, консолидация казахстанского общества, межэтническое согласие и религиозная толерантность во многом и обеспечили успешное становление государственности Казахстана, обретение признания на меж­дународной арене. Сохранять стабильность и мир помогали общение и понимание общей судьбы, общих целей.

Та же идея легла в основу Съез­да лидеров мировых и традиционных религий: мы живем в одном мире, и как бы ни казались велики различия между народами и религиями, общего всегда больше. И на чем именно фокусироваться – это вопрос выбора.

Форум, инициированный Казахстаном, призван был создать (и создал) постоянно действую­щую площадку, на которой религиозные лидеры, представители различных конфессий могут регулярно встречаться и общаться. Искать точки соприкосновения, общие ценности и цели. Развивать культуру толерантности и взаимоуважения как противовес идеологии ненависти и экстремизма.

Собственно, уже сам факт того, что лидеры различных религий сидят за одним столом, слушают собеседника и высказывают позиции, которые друг другу не противоречат, должен был стать мощным сигналом для их паствы: мирное сосуществование не просто возможно – оно безальтернативно, а любые разногласия могут и должны быть преодолены.

Как уже отмечалось, инициа­тива была впервые озвучена в 2003 году и тогда же реализована – первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел в Астане в сентябре того же года. Участие в нем приняли представители 17 религиозных организаций ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, синтоизма, даосизма и других конфессий из 13 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Совместная декларация, принятая по итогам того первого съезда, подтвердила, что новая на тот момент инициа­тива Казахстана актуальна, востребована и в полной мере поддерживается духовными лидерами мира.

«Продвижение таких ценнос­тей, как толерантность, истина, справедливость и любовь, должно быть целью любой религиозной проповеди. Экстремизм, терроризм и другие формы насилия во имя религии не имеют ничего общего с истинным пониманием религии, являются угрозой для человеческой жизни и, соответственно, должны быть отверг­нуты. Многообразие религиозных убеждений и исповеданий должно вести не к взаимному подозрению, дискриминации и унижению, а к взаимовосприя­тию и гармонии, демонстрирую­щей уникальность каждой религии и культуры. Религии должны стремиться к большему сотрудничеству, признавая толерант­ность и взаимовосприятие как существенные инструменты мирного сосуществования всех народов», – подчеркивалось в декларации I Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Межрелигиозный диалог всеми участниками встречи приз­нан как один из ключевых способов общественного развития и улучшения благосостояния всех народов, как инструмент предотвращения конфликтов и установления взаимопонимания.

Съезды лидеров мировых и традиционных религий было решено проводить регулярно с периодичностью раз в три года (периодичность была нарушена всего один раз – во время пандемии, когда очередной съезд был отодвинут на год). На данный момент Казахстан принял уже семь таких встреч, последняя состоялась в 2022 году и стала одной из самых представительных за всю историю – к нам прибыло около 100 делегаций из 50 стран мира. В том числе в прошлом году съезд впервые посетил глава Католической церкви Папа Римский Франциск, совершивший первый с 2001 года апостольский визит в республику.

В целом с 2003 по 2022 год чис­ло участников и количество делегаций с каждым съездом только возрастали, так же, как и уровень гостей. В 2015-м, например, в V съезде принимал участие Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, а также Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ияд Мадани, высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абд аль-Азиз Ан-Насер...

В целом, помимо непосредственно религиозных лидеров, на съездах регулярно присутствуют лидеры политические – главы государств и правительств, руководители международных организаций. И это очень важный фактор успешности деятельности форума: вопросы укрепления культуры толерантности в обществе, обеспечение эффективного межцивилизацион­ного диалога – комплексная задача, решать которую нужно на многих уровнях.

Светские власти и духовенство должны каждый со своей стороны создавать условия для мирного и взаимоуважительного сосуществования людей разных культур и конфессий. В частности, например, именно на светских властях во многом лежит работа по недопущению провокаций, направленных на нагнетание межрелигиозной напряженности, и реагированию на подобные факты в правовом и общественном поле. Особенно актуально это в современных условиях. Ситуация в мире и без того достаточно напряженная, и в интересах всех сторон не усложнять отношения между людьми и государствами проб­лемами, связанными с такой тонкой материей, как религия.

«Сегодня как никогда важно реализовать миротворческий потенциал религий, сплотить усилия духовных авторитетов для достижения долгосрочной стабильности. В основе всех вероисповеданий лежат гуманис­тические идеалы, признание высшей ценности человеческой жизни, стремление к миру и созиданию. Необходимо, чтобы эти основополагающие принципы находили свое воплощение не только в духовной сфере, но и в социально-экономическом развитии государств и международной политике», – подчерк­нул Касым-Жомарт Токаев, выступая на закрытии VII съезда.

В Декларации VII съезда содержалось много заявлений, обращенных как к духовным лидерам, так и к политическим. В частности, участники прошлогоднего форума призвали отказаться от агрессивной и деструктивной риторики, которая ведет к дестабилизации мира, прекратить конф­ликты и кровопролитие во всех уголках мира, неустанно развивать диалог во имя дружбы, солидарности и мирного сосуществования. Кроме того, они выступили за активное вовлечение лидеров мировых и традиционных религий и видных политических деятелей в процесс урегулирования конфликтов для достижения долгосрочной стабильности.

Кроме того, на прошлогоднем мероприятии Президент Касым-­Жомарт Токаев предложил разработать Концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023–2033 годы.

Обсуждение данного документа, в котором должны быть отражены конкретные шаги и этапы дальнейшего усиления влияния форума, станет ключевым вопросом в повестке дня очередного XXI заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, которое пройдет в Астане 11 октября.

Секретариат как главный рабочий орган съезда был соз­дан еще в 2003 году. Заседания проводятся в Казахстане­ в период между съездами. Председательст­вует в этой структуре спикер Сената Парламента РК – Маулен Ашимбаев на данный момент. Членами секретариата являются представители лидеров мировых религий, участвующих в съезде, среди них – представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, даосизма, синтоизма, индуизма...­ Также в работу вовлечены представители международных организаций.

Тот факт, что подобная структура была создана решением уже I Съезда лидеров мировых и традиционных религий, очень красноречиво говорит о том, насколько участники этих форумов заинтересованы в том, чтобы эта площадка была успешной и приносила реальную пользу. Большие и представительные встречи раз в три года задают, так сказать, политические и духовные ориентиры, ставят задачи и обозначают векторы.

Но именно секретариат в период непосредственно между съездами­ обеспечивает непрерывность работы по продолжению и продвижению межрелигиозного диалога на глобальном уровне. Он отвечает за реализацию решений съездов. Коор­динация взаимодействия с меж­дународными структурами по вопросам межконфессионального и межцивилизационного диалога – также в числе задач секретариата.

Кроме того, секретариат занимается подготовкой очередного съезда, включая согласование глобальной повестки дня, ключевых тем для обсуждения и проектов итоговых документов (деклараций, обращений). И здесь, надо сказать, качественный рост форума устойчив и очевиден. Если на первых съез­дах рабочая часть состояла по большей части из выступлений и заявлений глав делегаций по ключевым вопросам повестки форума, то в последующем программа существенно расширялась за счет включения тематических секций.

В частности, дискуссии на секционных заседаниях последних съездов были посвящены вопросам влияния религии и духовных лидеров на политику, устойчивое развитие, безопасность, молодежь. Обсуждались вопросы глобализации, роль образования и религиозного просвещения, роль религиозных лидеров и политиков в противодействии экстремизму и радикализму, роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины... Причем к обсуждению привлекались не только представители духовенства, но и широкий пул авторитетных экспертов – как казахстан­ских, так и зарубежных.

Предстоящее заседание секретариата – первое после проведения форума 2022 года.

Очередной VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий запланирован на 2025 год, и до этого момента члены секретариата проведут еще не одну встречу, чтобы максимально проработать организационную и смысловую составляющие духовного саммита. Ведь вопросы мира, солидарности, доверия, сотрудничества, безопасности, взаимного уважения в современном мире не теряют актуальности и требуют к себе самого пристального внимания.