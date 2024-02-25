Два человека погибли при опрокидывании авто в Жетысу
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Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу, передает Kazpravda.kz
Дорожная авария произошла на 211 км автодороги Алматы-Оскемен в Коксуском районе области Жетысу, сообщает информационный портал МВД РК.
Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто.
В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу.
По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.