Два человека погибли при опрокидывании авто в Жетысу

Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу, передает Kazpravda.kz

Фото: МВД РК

Дорожная авария произошла на 211 км автодороги Алматы-Оскемен в Коксуском районе области Жетысу, сообщает информационный портал МВД РК.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто.

В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.