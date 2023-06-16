Два человека погибли, четверо травмированы в ДТП в Жетысуской области
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
На трассе Сарыозек – Коктал произошло ДТП, в котором погибли 2 человека, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жетысуской области.
Как сообщает полиция, на трассе в Панфиловском районе столкнулись автомашина Subaru Forester и грузовик SHACMAN.
«Водитель японской иномарки – 50-летний мужчина – погиб на месте происшествия. Также в больнице скончался его 45-летний пассажир. Еще четверо пострадавших госпитализированы с серьезными травмами. По факту ДТП с назначением экспертиз начато досудебное расследование», – рассказали в ДП.