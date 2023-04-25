Соседние дома, хозпостройки и автомобиль загорелись в селе близ Костаная

Крупный пожар потушили в селе Костанайской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

25 апреля в 13:08 на пульт 101 сообщили, что по улице Ипподромная в селе Заречное Костанайского района горят 2 одноэтажных соседних дома, один из которых нежилой. Пожар также охватил легковой автомобиль Mercedes и хозяйственные постройки.

Из-за сильного ветра огонь перекинулся и на веранду, чердачное помещение стоящего рядом третьего жилого дома. Однако пожарным удалось спасти его, отбив пламя на площади 3 квадратных метров.

Угрозы жизни и здоровью 39 пожарных и работников коммунальных служб возросли, когда в хозпостройках взорвались сразу 3 газовых баллона.

В таких сложных условиях огнеборцам удалось в 14:46 локализовать пожар и в 15:45 потушить его.

Жертв и пострадавших нет.

Вместе с тем одноэтажный жилой дом и хозпостройки, в которых было 28 голов мелкого рогатого скота и 24 головы домашней птицы, сгорели полностью. А в строящемся доме огонь уничтожил кровлю.