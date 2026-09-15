Присяга – символ верности

Армия
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошла торжест­венная церемония принятия Военной присяги курсантами Военного института Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова. Мероприятие проходило в присутствии большого числа родных, близких и друзей будущих офицеров.

фото автора

С утра, пока еще не набрало силу палящее южное солнце, на площади у Вечного огня выстрои­лись более 350 курсантов-первокурсников главной кузницы офицерских кадров страны. Военная присяга – один из самых важных моментов в жизни каждого военнослужащего, это символ верности Родине и высокой ответственности за ее защиту. И торжественность момента ощущалась во всем.

Церемония началась с внесения Государственного флага и исполнения Гимна Казахстана. Ветераны Вооруженных сил, представители Министерства обороны и руководства института возложили цветы к мемориалу. Затем каждый курсант зачитал текст Военной присяги и поставил подпись. Молодые люди торжественно поклялись верно служить Республике Казахстан, защищать независимость и территориальную целостность страны, неукоснительно соблюдать требования воинских уставов.

– Сегодня вы сделали первый важный шаг на пути к пост­роению карьеры офицера. С принятием присяги на вас возлагается большая ответственность. В свою очередь мы приложим все усилия, чтобы вы стали профессиональными­ военными специалистами и надежными защитниками нашей страны, – сказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Бауыржан Ибатулин.

Особую торжественность мероприятию придало выступление военного оркестра института, исполнившего патриотические произведения, и дефиле роты почетного караула, продемонстрировавшего высокий уровень воинской выучки и слаженности.

После завершения церемонии родные поздравили молодых курсантов с принятием Военной присяги и пожелали им успехов в службе и учебе. В ходе встречи с командованием института родители получили возможность узнать об условиях, в которых будут жить и учиться их сыновья, и дальнейших возможностях в построении военной карьеры.

#армия #служба #присяга #призыв

Популярное

Все
Заброшенный канал преобразится
Открылась Общественная приемная
Модернизация системы образования
Устойчивая динамика несырьевого сектора
Девятиэтажка пойдет под снос
Папы и дети бегут, а мамы едут
Казахстанец избран вице-президентом ISSA
Знаменосцы сборной
Пять медалей Акмарал
История в документах и судьбах
Один день в мире книг
Елена Рыбакина – королева US Open
100 км до городища Сарайшык
Ресурсы плюс технологии
Подсолнечник бьет рекорды
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Время белых полей
Поддержка на каждом этапе
Открытая и эффективная работа
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента Казахстана
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Восемь из десяти – довольны
Зерновые «гавани» вдали от морей
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Бектенов поручил перестроить систему подготовки кадров с учетом ИИ
Поставить точный диагноз
Мощные лесные пожары бушуют в турецкой Анталье
За каждым названием – история
Когда кругом адское пекло
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
В Яндекс Книгах появилась специальная полка республиканского марафона «Читающая нация»
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Конституция и региональное развитие
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды

Читайте также

Учения ОДКБ стартовали в Казахстане
Повестка, медкомиссия, отсрочки: полный разбор призыва в Ка…
В Семее дали старт новой армейской традиции «Сарбаз жолы»
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]