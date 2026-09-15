Присяга – символ верности

С утра, пока еще не набрало силу палящее южное солнце, на площади у Вечного огня выстрои­лись более 350 курсантов-первокурсников главной кузницы офицерских кадров страны. Военная присяга – один из самых важных моментов в жизни каждого военнослужащего, это символ верности Родине и высокой ответственности за ее защиту. И торжественность момента ощущалась во всем.

Церемония началась с внесения Государственного флага и исполнения Гимна Казахстана. Ветераны Вооруженных сил, представители Министерства обороны и руководства института возложили цветы к мемориалу. Затем каждый курсант зачитал текст Военной присяги и поставил подпись. Молодые люди торжественно поклялись верно служить Республике Казахстан, защищать независимость и территориальную целостность страны, неукоснительно соблюдать требования воинских уставов.

– Сегодня вы сделали первый важный шаг на пути к пост­роению карьеры офицера. С принятием присяги на вас возлагается большая ответственность. В свою очередь мы приложим все усилия, чтобы вы стали профессиональными­ военными специалистами и надежными защитниками нашей страны, – сказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Бауыржан Ибатулин.

Особую торжественность мероприятию придало выступление военного оркестра института, исполнившего патриотические произведения, и дефиле роты почетного караула, продемонстрировавшего высокий уровень воинской выучки и слаженности.

После завершения церемонии родные поздравили молодых курсантов с принятием Военной присяги и пожелали им успехов в службе и учебе. В ходе встречи с командованием института родители получили возможность узнать об условиях, в которых будут жить и учиться их сыновья, и дальнейших возможностях в построении военной карьеры.