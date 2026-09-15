День танкиста: в ВС Казахстана совершенствуют подготовку экипажей с учетом современных условий боя

Армия

Сегодня, 15 сентября, в Вооруженных силах Казахстана отмечается День танкиста — профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов, чья служба связана с бронетанковой техникой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дата связана с историческим событием: 15 сентября 1942 года молодые трудящиеся Чимкентской железной дороги передали на фронт 46 танков Т-34 с надписью «Комсомольцы Казахстана». В сборе средств на строительство танковой колонны участвовала молодежь всей республики.

Сегодня танки остаются одним из важных элементов общевойскового боя. Вместе с тем широкое применение беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и современных средств разведки изменило подходы к использованию бронетехники. Ее эффективность во многом зависит от взаимодействия с разведывательными, огневыми и маневренными средствами общевойсковой группировки.

Обслуживание и капитальный ремонт бронетехники Вооруженных сил Казахстана осуществляет АО «Семей Инжиниринг». Предприятие, являющееся единственным в Центральной Азии, выполняет полный технический и технологический цикл капитального ремонта всей линейки бронетехники, состоящей на вооружении армии. 

Особое внимание в Вооруженных силах уделяется подготовке танкистов. Слаженность действий экипажа, профессиональное управление боевой машиной и точность выполнения поставленных задач отрабатываются в ходе занятий, учений и военных маневров.

Подготовку офицеров для танковых подразделений осуществляет Военный институт Сухопутных войск в Алматы. Младшие специалисты проходят обучение в учебном центре Гвардейского гарнизона, где получают необходимые профессиональные знания и практические навыки.

Современная подготовка танкистов сочетает опыт предыдущих поколений с новыми тактическими приемами и способами применения бронетехники. Военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы, управления боевыми машинами и действий в составе подразделений с учетом требований современного поля боя.

#армия #оборона #танкист

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