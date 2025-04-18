«Два голоса – одна гармония»: столичных меломанов приглашают на концерт камерной музыки

Музыка,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

На музыкальном вечере прозвучат редко исполняемые арии из мировых оперных шедевров

Фото: пресс-служба театра

Яркие молодые солисты театра Айгерим Аманжолова и Алтынбек Абильда, а также главный концертмейстер театра, заслуженный деятель Казахстана Долорес Умбеталиева выступят с увлекательной концертной программой «Два голоса – одна гармония». Музыкальный вечер пройдет 23 апреля на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой, сообщает Kazpravda.kz 

Солист «Астана Опера» баритон Алтынбек Абильда отметил, что на концерте прозвучат редко исполняемые арии из мировых оперных шедевров, а также казахские народные песни и романсы отечественных авторов.

«Вместе с главным концертмейстером «Астана Опера» Долорес Александровной Умбеталиевой мы готовим необычную, при этом довольно непростую и обширную программу. Разумеется, присутствует волнение, подготовка идет полным ходом, так как концерт в сопровождении фортепиано требует серьезной подготовки. Мы будем петь не только отдельные арии и романсы, но и дуэты», – рассказывает артист.

В этот вечер он представит слушателям знаменитый Пролог из оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.

«Это непростое сочинение, которое редко исполняется у нас в Казахстане. Я очень люблю это произведение и хочу передать публике его атмосферу, характер и необычайно широкий диапазон красок. Айгерим выйдет на сцену со сложной и драматичной арией Манон из оперы «Манон Леско» Джакомо Пуччини, поскольку эта музыка очень близка ее душе.

Несомненно, слушателей также ожидают песни, романсы и дуэты наших отечественных композиторов, такие как «Еділ мен Жайық» Ильи Жаканова и «Тербеледі тың дала» Сыдыка Мухамеджанова. Завершат концерт всеми любимые казахские народные песни, которые придадут вечеру особую атмосферу», – добавил Алтынбек Абильда.

Солист также поделился деталями совместного творчества с сопрано Айгерим Аманжоловой.

«Нас с Айгерим Аманжоловой связывают не только артистические узы, но также и семейные. Нашему союзу уже 8 лет, судьба соединила нас еще в стенах университета, куда я приехал учиться из Кызылорды, а она из Актобе. С той поры мы ведем активную концертную деятельность, много гастролируем, выступая не только на разных сценах городов Казахстана, но и на мировых площадках. Кроме того, за годы творческой карьеры мы стали лауреатами многочисленных авторитетных международных конкурсов. Думаю, настало время дать первый концерт в стенах родного театра», – заметил вокалист.

По его словам, цель этого проекта – ближе познакомить столичных зрителей с оперным искусством, дать возможность насладиться моментом, приобщить к этому замечательному виду искусства.

«Сопрано и баритон – это очень разные голоса и несхожие темпераменты, уверен, слушателям будет интересно. Особенно учитывая то, что нас, как супругов, связывают более тесные узы, и мы постараемся передать теплоту своих чувств зрителям на прекрасном языке музыки, через исполняемые произведения», – заключил Алтынбек Абильда.

#концерт #театр #Астана Опера #арии

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