Два «Онегина»: чем удивила публику премьера в старейшем театре Астаны

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Дана Аменова
корреспондент

Старая добрая русская классика заиграла новыми красками на премьерном показе спектакля по роману Пушкина «Евгений Онегин» в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба театра

В постановке «Евгений Онегин. Сцены из романа. Наши дни. Новая редакция» российский режиссер Юрий Квятковский представил собственное видение шедевра русской литературы, знакомого всем со школьной скамьи.

В новой версии спектакля великолепные стихи из бессмертного романа представлены весьма иронично и эксцентрично в современной подаче.

В частности, после открытия занавеса на сцене появляется юный читатель в строгом костюме с гаджетом, который просит поисковую систему Google объяснить значение некоторых старинных слов из произведения Пушкина, непонятных современному  поколению и молодежи. Затем первую главу романа актеры исполняют речитативом под бит, мелодекламация в стиле хип-хоп вызывает удивление вплоть до момента знакомства с главными героями.

Как оказалось, роман, именуемый «энциклопедией русской жизни», органично вписывается и адаптируется под нынешние культурные реалии. В смелом прочтении оригинального текста отражается попытка ответить на вопросы о том, как бы сложились взаимоотношения персонажей в другой повседневной обстановке.

Здесь классическая поэзия неожиданно приобретает современные ритмы и форматы. Но главное, что при таком условном антураже на первый план выходят не внешние приметы времени, а выделяется адекватная реальности интонация, полная иронии и горечи без романтического пафоса.

Так или иначе, спектакль с современным пластическим и музыкальным решением получился удивительно ярким и философским, пронзительно искренним и дерзким благодаря невероятному переплетению временных пространств.

По задумке режиссера, образы главных героев раздвоены, поэтому наблюдать за сюжетными перипетиями становится вдвойне интереснее. Представление изобилует интересными находками, особенно в сценах, где Онегин становится клиентом барбершопа, а также все происходящее снимает на видео смартфон с селфи-палкой в руках любопытного блогера.

Подвижные декорации занимают особое место, намекая на отдельные визуальные метафоры, в том числе в сцене мистического сна Татьяны.  Например, с деревянного дома внезапно слетает крыша, позже его и вовсе разбирают на части, сохранив каркас. Мячики для пинг-понга используются в сцене дуэли Онегина и Ленского, что смотрится по- спортивному зрелищно с разных сторон. Ритмичес­ким лейтмотивом всего действия можно назвать и популярную музыку разных жанров, начиная от избранных отрывков из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, рок-хитов, клубных треков и песен знаменитого рэпера Скриптонита.

Кроме того, артистам удалось проявить свои таланты в пантомиме и танцах, играя в настольный теннис и при воображаемых скачках на лошадях.

Продолжительные аплодисменты были адресованы Максиму Ященко, Дмитрию Маштакову, Ульяне Апрельской, Екатерине Максим, Данилу Хомко, Илье Соболеву, Саги Саржану, Анастасии Понеделковой, заслуженному деятелю Казахстана Людмиле Крючковой, а также Екатерине Матасовой, Айжулдыз Баглановой, Екатерине Матасовой, Эльмире Фатыховой, Асель Красниковой и Диасу Кожантаеву, напомнившим о богатейшем творческом наследии великого русского писателя.

«Данный спектакль остался важен для театральной труппы, поэтому спустя время приняли решение о восстановлении постановки. Костяк артистического состава по-прежнему может играть эти роли, но теперь к нему присоединились и молодые артисты. На это была сделана ставка. Ключи, которые были найдены в прошлой версии сохранены, но классика в разные временные периоды раскрывается по-разному. Стихотворный текст произносится в определенном темпе. Мы анализируем текст, который выносит на некую ритмическую основу.  Думаю, это произведение рассказывает о несвоевременности и несовпадении, так как к главному герою Онегину слишком поздно приходит понимание. Он в большей степени сконцентрирован на себе, а эгоизм приводит его к разочарованию», – отметил Юрий Квятковский.    

О серьезной трансформации образа Онегина также рассказал исполнитель главной роли Максим Ященко.

«Этот спектакль призван стимулировать подростков и молодежь  изучать литературные шедевры и  доказывает, что классика не теряет своей актуальности. Современные детали помогают узнать свои черты в книжных героях. Кареты сменились на автомобили, электромобили, свечи – на электричество, но взаимоотношения людей, их любовь, дружба, ненависть, искренность и предательство остались неизмененными для разных поколений.  Зрители задаются вопросом от того, что в финале Онегин играет в пинг-понг с самим собой и измазывает глиной лицо как-будто превращается в монстра от несостоявшейся любви и одиночества», – прокомментировал актер.

По словам актрисы Ульяны Апрельской, успех спектакля состоит в сочетании качественного, глубокого литературного материала, талантливой режиссуры, стильного визуального ряда, придуманного художником и созвездии ярких актерских работ.

«Действительно, спектакль технически очень насыщенный, динамичный. Каждая сцена создавалась и репетировалась с большим доверием к режиссеру. Могу сказать, что мой абсолютный фаворит – сцена  дуэли Онегина и Ленского. Сидя за пианино в этот момент, всегда подглядываю за тем, как работают коллеги и испытываю катарсис от энергии, которой наполнена сцена. К творчеству Александра Сергеевича Пушкина отношусь с огромной любовью и считаю большой актерской удачей - и свою роль, разумеется, и вообще сценическое прикосновение к великому роману. В этом произведении рассказывается, что происходит с судьбами тех людей, которые находились рядом с Онегиным и испытывали к нему самые искренние чувства. Понятно, что главный герой эгоистичен и разрушителен в своих поступках. В период восстановления спектакля, мы с режиссером пришли к выводу, что в финале спектакля Татьяна должна остаться внутри очень сильной и сдержанной и не нужно в знаменитом монологе переходить на злость и нравоучительный тон. Сыграть то, что внутри болит и мучает, волнует и тревожит, при этом внешне сохраняя внутреннее спокойствие гораздо сложнее и интереснее, чем идти по прямому и легкому пути, опираясь на текст», – говорит актриса. 

Актриса Анастасия Понеделкова рассказала о собственном видении персонажа. Эта постановка стала для всех настоящим вызовом, так как по разным причинам премьера переносилась.

«Моя героиня Ольга ведет себя, как ребенок с наивными глазами, она открыта всему миру и не знает, что такое страдания. Она интуитивно идет по жизни и желает быть счастливой, абсолютно не задумываясь о последствиях», – считает она.

«Первый раз увидела этот спектакль примерно семь лет назад, тогда меня поразил молодой актерский состав. Также и сейчас смотреть на красивых артистов в таком количестве было очень приятно. Сегодня мы еще больше погружены в цифровую эпоху. Думаю, благодаря такой постановке молодежь будет чаще посещать театр. Если сравнить, то многие сцены теперь стали намного ярче и появился антракт. Эта пауза предоставляет возможность обдумать и с новыми эмоциями погрузиться в действие. Скорость рэпа на данный момент стала выше, где-то мужской вокал сменился на женское пение. У меня осталось приятное послевкусие, поскольку исполнители главных ролей на протяжении многих лет верны своему делу», – поделилась своим мнением жительница Астаны Надежда Самушева.

Напомним, первую версию спектакля презентовали в 2017 году при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации. Постановка, ставшая  лауреатом V международного фестиваля исполнительских искусств «Откровение» в Алматы и XX международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России» в Санкт-Петербурге, завоевала большое признание среди театралов. В 2018 года постановка завоевала гран-при VI международного театрального фестиваля Samgau в Астане.

Артисты уверены, что  обновленный спектакль, приуроченный к 225 –летию Пушкина, будет не менее успешным и востребованным среди широкой зрительской аудитории.

#Астана #театр #спектакль #премьера #Евгений Онегин

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