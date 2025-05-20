«Два в одном»: культурно-спортивный центр строят в селе Есболатов области Жетысу

Спорт,Культура
21
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Строительство идет с прошлого года и будет завершено этой осенью, стоит проект около миллиарда тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дом культуры на 180 мест, с большим спортивным залом в том же здании, придумали архитекторы для небольшого села Есболатов Аксуского района области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz

«В новом здании можно будет проводить, как концерты, фестивали, конкурсы и музыкальные вечера, так и спортивные состязания разного плана», - рассказали в акимате Аксуского района.

В целом, кстати, за три года существования области Жетысу, в ее населенных пунктах построено или капитально отремонтировано 270 социальных объектов. И усиление инфраструктуры на селе идет дальше.

В том же Аксуском районе, где строят культурно-спортивный комплекс, есть еще объекты, над которыми идет сейчас работа.

«К примеру, это строительство новой школы в селе Кольтабан, - рассказали в пресс-службе акима области. - Оно началось в январе текущего года. Школа рассчитана на 120 мест, плюс мини-центр для дошкольников на 25 мест в том же здании».

Строительные работы здесь планируется завершить в октябре.

А строительная компания, которая проводит капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы имени К. Сатпаева на 1 200 мест в селе Жансугуров Аксуского района, на три месяца опережает график работ. При этом капитальный ремонт ведется качественно.

Также идет реконструкция и сейсмоусиление здания центральной районной больницы. Это здание было построено в 1972 году. С тех пор здесь проводился только текущий ремонт.
 

 

#Жетысу #строительство #культурно-спортивный центр

Популярное

Все
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров
Стартует купальный сезон
Ждать ли земледельцам нашествия насекомых-вредителей?
80 экспонатов к 80-летию Великой Победы
Военнослужащие столичной бригады приняли присягу на верность Родине
Интеллект искусственный, зато молоко – натуральное
Волшебный мир безграничной фантазии
Наследие Ходжи Ахмеда Ясауи
Новые трубы зарыли... в старые проблемы
Время диктует стиль
Растет число объектов, адаптированных для нужд инвалидов
Весна, которая не кончается
Премьер-лига: в лидеры выходит «Актобе»
Договора фиктивные, сроки – реальные
Незаконный бизнес обосновался в Интернете
Остался в селе и не пожалел
С легкой руки медсестры
В интересах будущих поколений
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы
В Казахстане резко изменится погода
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Бесценное богатство из отходов
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Казахстан завершает этап госпрограммы геологического изучения недр
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Крупные города США уходят под воду
В различных сферах экономики республики заняты свыше 9,2 млн человек
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Премьер-лига: в лидеры выходит «Актобе»
Наследие Ходжи Ахмета Яссауи и его влияние на общественно-п…
Гвардейцы-фехтовальщики завоевали призовые места на междуна…
С любовью к родной земле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]