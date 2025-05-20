Строительство идет с прошлого года и будет завершено этой осенью, стоит проект около миллиарда тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дом культуры на 180 мест, с большим спортивным залом в том же здании, придумали архитекторы для небольшого села Есболатов Аксуского района области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz

«В новом здании можно будет проводить, как концерты, фестивали, конкурсы и музыкальные вечера, так и спортивные состязания разного плана», - рассказали в акимате Аксуского района.

В целом, кстати, за три года существования области Жетысу, в ее населенных пунктах построено или капитально отремонтировано 270 социальных объектов. И усиление инфраструктуры на селе идет дальше.

В том же Аксуском районе, где строят культурно-спортивный комплекс, есть еще объекты, над которыми идет сейчас работа.

«К примеру, это строительство новой школы в селе Кольтабан, - рассказали в пресс-службе акима области. - Оно началось в январе текущего года. Школа рассчитана на 120 мест, плюс мини-центр для дошкольников на 25 мест в том же здании».

Строительные работы здесь планируется завершить в октябре.

А строительная компания, которая проводит капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы имени К. Сатпаева на 1 200 мест в селе Жансугуров Аксуского района, на три месяца опережает график работ. При этом капитальный ремонт ведется качественно.

Также идет реконструкция и сейсмоусиление здания центральной районной больницы. Это здание было построено в 1972 году. С тех пор здесь проводился только текущий ремонт.

