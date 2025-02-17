Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске

Спорт
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На первую ступень пьедестала поднялись Жамиля Бакбергенова и Эльмира Сыздыкова

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по борьбе выступила на традиционном международном турнире, посвященном памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Соревнования состоялись в Минске (Беларусь). На первую ступень пьедестала поднялись Жамиля Бакбергенова (до 72 килограммов) и Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов).

На втором месте завершила выступление Ирина Кузнецова (до 59 килограммов).

Обладательницами бронзы стали Зейнеп Баянова (до 53 кг), Зульфия Яхъярова (до 55 кг), Тыныс Дубек (до 62 кг), Елена Шалыгина (до 65 кг).

 

#тяжелая атлетика #турнир #золото #медали

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