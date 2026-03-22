Празднование Наурыз мейрамы на Алматинском ипподроме в Жетысуском районе стало одним из самых ярких событий весны и ознаменовалось установлением мирового рекорда: Динара Сайдалина поразила четыре мишени за 10 секунд из лука, находясь верхом на верблюде, передает Kazpravda.kz.

Пока на главной сцене выступали Роза Рымбаева и Ернар Айдар, на центральном поле развернулась динамичная программа с участием спортсменов и мастеров традиционных искусств.

Кульминацией мероприятия стало выступление Динары Сайдалиной, достижение которой было официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

«Данный вид стрельбы значительно сложнее классической верховой стрельбы на лошади и требует высокой концентрации, устойчивого баланса и точности», — сообщили в акимате Алматы.

В рамках праздника также прошли показательные выступления по национальным видам спорта, включая элементы кокпара и джигитовки. Для жителей и гостей города были организованы интерактивные площадки: посетители могли познакомиться с традиционными ремеслами, принять участие в национальных играх, попробовать блюда национальной кухни и посетить юртовые пространства.